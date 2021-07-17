В Киеве произошла стрельба: есть раненые (ВИДЕО)

В Киеве на улице Уманская произошла стрельба.

В результате инцидента был ранен мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

При проверке информации полицейские нашли свидетеля, который видел мужчину с предметом, похожим на автоматическое оружие.

Также он слышал звуки, похожие на выстрелы. После этого один из мужчин упал.

Сейчас полиция на месте происшествия проводит расследование. Также работает бригада "скорой помощи".

Кроме того, правоохранители ввели специальную полицейскую операцию.

Напомним, 7 июля около 11:00 житель комплекса "Парк Авеню" на Голосеевском проспекте через закрытую дверь открыл стрельбу из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, прибывших на вызов, ранив одного правоохранителя, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом.

Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший — огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек — осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа.