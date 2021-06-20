Стрельба в Харькове: водители не поделили место парковки

19 июня на улице Новоалександровская в Харькове в 20:36 между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочного места, который закончился стрельбой.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, во время выяснения отношений мужчина 1983 года подстрелил своего оппонента из пистолета с резиновыми пулями. Пострадавший с ранением стопы был доставлен в больницу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Вещественные доказательства изъяты.

Следователи Харьковского райуправления полиции №1 по факту происшествия открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 31 мая в Печерском районе Киева в ходе драки между партнерами по бизнесу произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Чернигове обстреляли автобус "Автолюкса" с пассажирами, причем это было уже третье нападение на автобусы этой компании после открытия рейсов из Киева в этот город.

Источник фото: Depositphotos.