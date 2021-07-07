В Киеве обстреляли полицию, прибывшую по вызову о конфликте в квартире: ее штурмуют

В Киеве проводится полицейская спецоперация по задержанию человека, ранившего одного полицейского и одного гражданского в квартире дома на Голосеевском проспекте. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате происшествия тот получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", — отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко, находящийся на месте происшествия.

На месте также работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

По данным ресурса "Киев оперативный", инцидент произошел в доме по адресу Голосеевский проспект, 58. Введена спецоперация "Гром". К месту стрельбы прибыло семь нарядов полиции. При этом сообщается, что, по предварительной информации, сам стрелок застрелился.

Напомним, что 31 мая в центральной части Киева местный предприниматель подстрелил своего бизнес-партнера, являющегося гражданином другой страны. Ранения в целом получили двое, поскольку за иностранца в ходе возникшей драки вступились двое его знакомых.