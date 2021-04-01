Общество 60 минут назад

Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

Всех обвиняют в бандитизме, законченном покушении на убийство и незаконном обращении с оружием

Задержание участников перестрелки. Фото: полиция Задержание участников перестрелки. Фото: полиция
Задержание участников перестрелки. Фото: полиция

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, принимавшей участие в стрельбе во время попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах Киевской области 29 мая 2020 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции в перевозок по маршруту Бровары — станция метро "Лесная" в Киеве.

Кратко и по делу в Telegram

"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области", — отметили в ОГП.

Читайте также:
Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев

Сообщается, что все 15 лиц обвиняются в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (статья 257, часть 2 статьи 15 и пункты 1 и 6 части 2 статьи 115, а также часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса). Расследование велось следователями Броварского отдела полиции.

Напомним в то же время, что первым задержанным фигурантам инкриминировались, кроме незаконного обращения с оружием, более "легкие" преступления — часть 4 статьи 296 (хулиганство) и часть 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Всего же, по состоянию на июль 2020 года, как заявлял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, после перестрелки было предъявлено подозрение 50 гражданам, из которых 48 были отправлены под арест.

Читайте также:
"Мстил за отрезанные носы": В Первомайске задержали пьяного поджигателя "Эпицентра"

Как установили правоохранители, конфликт тогда возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток на указанном маршруте. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Также сообщалось, что в перестрелке в Броварах 29 мая принимали участие представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева. В МВД обвинили винницкую полицию в том, что она допустила выезд в столичный регион вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса в связи с этим отстранили от обязанностей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Austrian Airlines в мае начнет летать в Запорожье вместо Днепра
Austrian Airlines в мае начнет летать в Запорожье вместо Днепра
Грузы из Персидского залива в Киев будут доставлять по Днепру — СМИ
Грузы из Персидского залива в Киев будут доставлять по Днепру — СМИ
Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев
Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский хотел нас купить, но мы отказались и победили — интервью с "Дизель Студио"

  3. РФ отказалась прекращать огонь на Донбассе с 1 апреля — Кравчук

  4. СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

  5. Ведущая платежная система Японии выходит на украинский рынок

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...