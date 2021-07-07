Общество 1 час назад

Спецназ задержал стрелявшего в полицию в киевской квартире: тот успел ее поджечь (ВИДЕО)

По данным правоохранителей, конфликт возник из-за собственности на квартиру

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Pavlovsky News
Фото: Pavlovsky News
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный

Полиция в результате спецоперации задержала человека, открывшего стрельбу и ранившего одного полицейского и одного гражданского в квартире дома на Голосеевском проспекте в Киеве.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве. При этом злоумышленник перед этим совершил поджог квартиры, где он закрылся.

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Как сообщил журналистам на месте происшествия начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, произошел конфликт за право собственности на квартиру.

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По его словам, ружье, из которого открыл огонь стрелявший, по предварительным данным, было незарегистрированным. В результате пострадал полицейский, получивший тяжелое ранение руки, и гражданское лицо, получившее касательное ранение дробью. Стрельба велась сквозь дверь.

По словам Крищенко, переговоры с мужчиной велись более часа. Закрывшийся в квартире отказывался открывать дверь полицейским, угрожая открыть огонь, а впоследствии правоохранители услышали запах бензина и угрозы поджечь квартиру, которые тот принялся реализовывать.

Однако в ходе штурма квартиры спецназ КОРД задержал мужчину, а сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям огнетушителями потушили огонь в помещении, не успевший распространиться на большую площадь. Правоохранитель добавил, что сработала и система противопожарной защиты дома.

В квартире правоохранители также обнаружили женщину. Начальник киевской полиции уточнил, что она не была заложницей, дав понять, что та представляла одну сторону конфликта со стрелявшим.

Открыто производство с квалификацией "покушение на жизнь правоохранительного органа".

Крищенко добавил, что в текущем году не было вызовов по данному адресу, однако по вопросу собственности на квартиру "есть какие-то судебные решения", но полиция пока не изучала ситуацию.

Напомним также, что 31 мая в центральной части Киева местный предприниматель подстрелил своего бизнес-партнера, являющегося гражданином другой страны. Ранения в целом получили двое, поскольку за иностранца в ходе возникшей драки вступились двое его знакомых.

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