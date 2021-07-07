Спецназ задержал стрелявшего в полицию в киевской квартире: тот успел ее поджечь (ВИДЕО)

Полиция в результате спецоперации задержала человека, открывшего стрельбу и ранившего одного полицейского и одного гражданского в квартире дома на Голосеевском проспекте в Киеве.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве. При этом злоумышленник перед этим совершил поджог квартиры, где он закрылся.

Как сообщил журналистам на месте происшествия начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, произошел конфликт за право собственности на квартиру.

По его словам, ружье, из которого открыл огонь стрелявший, по предварительным данным, было незарегистрированным. В результате пострадал полицейский, получивший тяжелое ранение руки, и гражданское лицо, получившее касательное ранение дробью. Стрельба велась сквозь дверь.

По словам Крищенко, переговоры с мужчиной велись более часа. Закрывшийся в квартире отказывался открывать дверь полицейским, угрожая открыть огонь, а впоследствии правоохранители услышали запах бензина и угрозы поджечь квартиру, которые тот принялся реализовывать.

Однако в ходе штурма квартиры спецназ КОРД задержал мужчину, а сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям огнетушителями потушили огонь в помещении, не успевший распространиться на большую площадь. Правоохранитель добавил, что сработала и система противопожарной защиты дома.

В квартире правоохранители также обнаружили женщину. Начальник киевской полиции уточнил, что она не была заложницей, дав понять, что та представляла одну сторону конфликта со стрелявшим.

Открыто производство с квалификацией "покушение на жизнь правоохранительного органа".

Крищенко добавил, что в текущем году не было вызовов по данному адресу, однако по вопросу собственности на квартиру "есть какие-то судебные решения", но полиция пока не изучала ситуацию.

Напомним также, что 31 мая в центральной части Киева местный предприниматель подстрелил своего бизнес-партнера, являющегося гражданином другой страны. Ранения в целом получили двое, поскольку за иностранца в ходе возникшей драки вступились двое его знакомых.