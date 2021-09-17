В Польше заблокировали проект водного пути из Балтийского в Черное море

Министр климата и окружающей среды Республики Польша Михаил Куртыка под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины "Сяжево" на реке Висла.

Как сообщает "Белорусы и рынок", этот проект рассматривался как ключевой в обустройстве польского участка водного пути Е40, который соединяет Балтийское и Черное моря по территории Польши, Беларуси и Украины.

По информации издания, в Сяжево должны были дать старт возведению каскада плотин, чтобы обеспечить навигацию не ниже IV класса судоходства и создать новые мощности ГЭС. Планы активно лоббировались государственным агентством Польские Воды (Wody Polskie).

В министерстве считают, что ранее подготовленная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена с многочисленными нарушениями законодательства и не учитывала всех аспектов.

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Без каскадизации Вислы и строительства канала Висла — Муховец невозможно полноценное сочленение внутренних водных путей Польши, Беларуси и Украины в рамка Е40.

Минтранс Беларуси рассматривает Е40 как проект, способный оживить работу водного транспорта, в том числе дающий возможность задействовать суда типа "река-море".

На сегодняшний день грузооборот речников наименьший по сравнению с другими видами транспорта в Беларуси. В 2020 году, по данным Белстата, показатель составил лишь 29,9 млн т, или 0,024% от совокупного грузооборота по стране.

В 2019 и 2020 годах грузооборот на водном транспорте падал на фоне роста финансовой поддержки отрасли. Расходы республиканского бюджета на этот вид транспорта увеличились с 6,1 млн в 2016 году до 8,6 млн белорусских рублей в 2020-м.

Государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021–2025 годы предполагает дальнейшее увеличение бюджетной поддержки речников — до 21,4 млн рублей в 2023 году.

Всего на пятилетку запланировано выделить господдержки в объеме 94,7 млн рублей, в том числе 79,8 млн рублей из республиканского бюджета и 14,9 млн рублей из инвестиционного фонда Минтранса.

Ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков.

По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV классу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки.

Деловые объединения призвали правительство сосредоточить ресурсы на альтернативных региональных проектах, в том числе на развитии туризма на Полесье.

Напомним, в августе Литва и Эстония решили отказаться от электроэнергии с БелАЭС на фоне ситуации с подавлением массовых протестов после президентских выборов в Беларуси, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко.