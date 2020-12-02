В проектах об изменениях судоустройства искажены обязательства Украины — экс-член НАПК

Бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, доцент кафедры Института международных отношений Александр Серегин настаивает, что изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей, которые пытаются внести якобы в качестве исполнений условий сотрудничества с МВФ, искаженно отражают эти обязательства.

Об этом он сказал во время второго профессионального обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", передают Українські Новини.

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Александр Серегин обратил внимание на то, что авторы законопроекта №3711 и альтернативных к нему, обосновывая необходимость принятия изменений, в частности о включении международных экспертов в конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, ссылаются на письмо директору-распорядителю МВФ от 2 июня 2020, подписанное президентом, премьер-министром, профильным министром и председателем Национального банка Украины.

"Так вот в этом письме никоим образом не указано то, что мы видим в соответствующих законопроектах", — подчеркивает доцент.

В письме говорится о том, что Украина обеспечит, что управление и внедрение процесса отбора судей и дисциплинарных механизмов будет осуществляться лицами с высоким уровнем компетентности доверия и добродетели.

"Великолепная идея, но реализация ее должна соответствовать Конституции и международным обязательствам Украины. Предлагая эти законопроекты, мы не должны переписывать наши международные обязательства, которые имеют высшую юридическую силу. Тем более, переписывать их способом, противоречащим Конституции", — отмечает Александр Серегин.

В частности, речь идет о том, что несвойственные функции пытаются предоставить совещательному органу, который фактически наделяется функциями государственной власти.

"Если создается орган с привлечением сторонних лиц, то, по нашему законодательству, этот орган выполняет государственные функции. Поэтому члены этих органов должны подавать декларации. Но вышли из этого вопроса, предоставив этому органу совещательный статус. В то же время, в предложенных законопроектах совещательные функции полностью изменяются и присваиваются функции государственной власти, что вообще противоречит Конституции", — подчеркнул Александр Серегин.

Аналогично он назвал искривленным в законопроектах толкование обязательства усилить административные процедуры, обеспечивающие высокий уровень судебного рассмотрения дел, где обжалуются решения национальных органов.