В Раду внесли еще один законопроект о штрафах за плагиат в научных работах

Три депутата предлагают парламенту ввести административную ответственность в виде штрафов за представление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности. Об этом говорится в законопроекте №5532.

Соответствующей статьей 51-5 авторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях, прописав, что указанное нарушение влечет за собой наложение штрафа в сумме от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 5100 грн.

Повторное нарушение в течение года предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 8,5 тысячи до 25,5 тысячи грн.

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Авторами документа, поданного 21 мая, значатся Александр Лукашев и Татьяна Плачкова от "Оппозиционной платформы — За жизнь", а также Евгений Брагар от "Слуги народа".

Как отмечают нардепы в пояснительной записке к законопроекту, такая инициатива направлена на решение проблемы нарушения принципов академической недобропорядочности, существующей в украинском образовании. В частности, под этим понимается академический плагиат, самоплагиат, фабрикация, фальсификация и списывание академических материалов.

В то же время напомним, что 5 мая в Раду был подан другой законопроект — №5461 от ряда депутатов СН и "Голоса", который предусматривает введение в Украине штрафов за плагиат и списывание, а также продажу научных работ.

Отметим, что назначение нынешнего министра образования Сергея Шкарлета еще на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции (когда одновременно на него были возложены обязанности министра) 25 июня 2020 года вызвало резкую реакцию части украинского политикума и даже протесты. И.о. министра тогда обвинили в плагиате, однако сам он обвинения отверг. Фракция "Голос" впоследствии зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых нашли плагиат.