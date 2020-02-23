Происшествия 1 час назад

В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)

Безумный Майк пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 1,5 км

В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО) В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)
Майкл Хьюз. Фото: madmikehughes / Facebook

Американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете.

Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Указано, что запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тысяч футов (1,5 км).

Кратко и по делу в Telegram

"Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии.

Вскоре шериф округа Сан-Бернардино подтвердил гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянул имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.

Известно, что Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 м. В 2016 году он объявил сбор денег на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только $310.

После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7800. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.

Читайте также:
Астрономы бьют тревогу: интернет-спутники Илона Маска засоряют ночное небо

В марте 2018 года он запустил ракету со стартовой площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Аппарат поднялся на высоту около 570 м, полет закончился жесткой посадкой. Сам Хьюз не пострадал. Новый запуск был запланирован на август 2019 года, однако несколько раз откладывался.

Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию с 60 спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн
Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн
Пельменя — на нары! В США посадили главаря украинской мафии
Пельменя — на нары! В США посадили главаря украинской мафии
Twitter купила компанию Chroma Labs
Twitter купила компанию Chroma Labs
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)

  2. Протестующие из-за карантина в Новых Санжарах записали обращение к Зеленскому (ВИДЕО)

  3. В квартире экс-министра времен Януковича убит бывший глава телеканала "Интер"

  4. IT-отрасль будет приносить в бюджет $13 млрд в год — парламент

  5. Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн

Загрузка...