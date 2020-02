В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)

Американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете.

Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Указано, что запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тысяч футов (1,5 км).

Как отмечается, летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии.

Вскоре шериф округа Сан-Бернардино подтвердил гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянул имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f