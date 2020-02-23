В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)

Американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете.

Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Указано, что запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тысяч футов (1,5 км).

"Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии.

Вскоре шериф округа Сан-Бернардино подтвердил гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянул имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Известно, что Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 м. В 2016 году он объявил сбор денег на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только $310.

После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7800. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.

В марте 2018 года он запустил ракету со стартовой площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Аппарат поднялся на высоту около 570 м, полет закончился жесткой посадкой. Сам Хьюз не пострадал. Новый запуск был запланирован на август 2019 года, однако несколько раз откладывался.

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