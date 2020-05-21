Общество 30 минут назад

В теплую зиму 2019-2020 Киев заплатил за уборку снега больше, чем в предыдущую (ДОКУМЕНТ)

Виталий Кличко пояснил, что деньги пошли на зарплаты и закупку новой спецтехники

В Киеве потратили сотни миллионов гривен на уборку улиц бесснежной зимой. Фото. Delo.ua В Киеве потратили сотни миллионов гривен на уборку улиц бесснежной зимой. Фото. Delo.ua
В Киеве потратили сотни миллионов гривен на уборку улиц бесснежной зимой. Фото. Delo.ua

За теплый и практически бесснежный зимний сезон 2019-2020 власти Киева потратили денег на уборку снега больше, чем в очень снежную зиму 2018-2019 годов. Об этом, со ссылкой на официальный ответ КК "Киеватодор" сообщил известный юрист Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

Судя по данным "Киеватодора" на уборку столицы от снега в зимнем сезоне  2019-2020 года было потрачено 395 миллионов гривен, из запланированных 479 миллионов.

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Согласно отчету КК "Киевавтодор" фактические расходы в бесснежную зиму 2019-2020 выросли на 67 миллионов гривен. Фото:Ростислав Кравец

Примечательно, но фактически уборка снега в этот зимний сезон 2019-2010 оказалась дороже, нежели в снежную зиму 2018-2019, когда на уборку снега потратили 328 миллионов гривен. То есть, обработка дорог и тротуаров от снега и гололедных явлений подорожала на 67 миллионов гривен. 

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Глава Киевской городской государственной администрации, на пресс-брифинге, в четверг 21 мая 2020 года отрапортовал, что благодаря бесснежной зиме удалось сэкономить 44,5 тыс. тонн соли.

По поводу столь значительного увеличения расходов предприятия, Кличко заявил, что средства пошли на выплату зарплат и закупку новой многофункциональной техники, которая сейчас используется для мытья улиц. Правда, чиновник не пояснил почему средства на закупку новой техники были выделены именно в зимний сезон. 

Отметим, зима 2019-2020 выдалась не только аномально теплой, но и бесснежной. Впервые за всю историю метеонаблюдений в Киеве не сформировался устойчивый снежный покров. Обильного снега с метелями не было вообще, а максимальное количество дней со снежным покровом составило несколько дней.  Напротив, зима 2018-2019, выдалась очень снежной — устойчивый снежный покров держался 81 день, с 1 декабря по 20 февраля. 

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