В Украине хотят законодательно урегулировать дистанционную работу

Парламенту предлагают урегулировать дистанционную работу в Украине.

Соответствующий законопроекта №4051 зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты во главе с председателем Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

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В частности, нардепы предлагают ввести два самостоятельных вида работы — дистанционную и надомную. Работодатели при заключении трудового договора таких форм работ будут иметь право получить сведения о месте жительства или другом месте, где будут работать их специалисты.

Также парламентарии хотят обеспечить возможность сотрудникам ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, уведомлениями и другими документами. Это те документы, с которыми сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме, обмениваясь электронными документами.

В то же время авторы документа предлагают предусмотреть возможность дистанционного ознакомления сотрудника с требованиями по охране труда через видеосвязь.

Также сотрудник будет иметь возможность совмещать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Согласно законопроекту, собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган будет обязан не менее чем за 2 месяца ознакомить сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени.

Также он должен обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени сотрудником.

Известно, что необходимость в урегулировании дистанционной работы на законодательном уровне возникла в связи с введением карантина на фоне коронавируса, когда многих сотрудников перевели на дистанционную работу. В то же время законодательство относительно того, как это должно происходить, в Украине пока не урегулировано.

Хотя перед введением карантина по коронавирусу далеко не все компании были готовы к удаленному режиму работы. Сейчас же технологические гиганты, такие как Google и Microsoft, вообще рассуждают над тем, чтобы продлить дистанционную работу до конца 2020 года или до 2021 года.

Профессор экономики Стэнфордского университета Николас Блум, который занимается исследованием влияния удаленной работы на производительность труда и экономику, считает: во времена пандемии коронавируса это может быть далеко не лучшим решением. По крайней мере, потому, что большинство людей к удаленной работе не были готовы и не имели выбора относительно того, как им работать.

Напомним, по результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек. Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы, отмечают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).