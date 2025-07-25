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Зеленский опроверг информацию о разговоре с президентом Еврокомиссии по НАБУ и САП

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. / Википедия

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Так он опроверг появившуюся после заявления представителя Еврокомиссии информацию о якобы контактах сторон в связи с изменениями в законодательстве относительно Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Зеленский не общался с фон дер Ляен

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, – это фейк. У нас не было разговора", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил о серьезной обеспокоенности Еврокомиссии из-за принятия закона относительно НАБУ и САП. Еврокомиссия обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить объяснения на этот счет.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен контактировала с президентом Владимиром Зеленским, выразив обеспокоенность из-за последствий этих изменений и попросила украинские власти предоставить соответствующие разъяснения.

Независимость НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

  • забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов. Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит на ближайшем пленарном заседании

Ключевые положения инициативы президента:

  • генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;
  • работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;
  • НАБУ могут получить дела других органов, если там окажется их подследственность, для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;
  • руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;
  • прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;
  • сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;
  • генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Также Зеленский предложил Германии приобщиться к экспертизе этого законопроекта.

Автор:
Ольга Опенько