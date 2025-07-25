Зеленский опроверг информацию о разговоре с президентом Еврокомиссии по НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Так он опроверг появившуюся после заявления представителя Еврокомиссии информацию о якобы контактах сторон в связи с изменениями в законодательстве относительно Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Зеленский не общался с фон дер Ляен

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, – это фейк. У нас не было разговора", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил о серьезной обеспокоенности Еврокомиссии из-за принятия закона относительно НАБУ и САП. Еврокомиссия обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить объяснения на этот счет.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен контактировала с президентом Владимиром Зеленским, выразив обеспокоенность из-за последствий этих изменений и попросила украинские власти предоставить соответствующие разъяснения.

Независимость НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов. Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит на ближайшем пленарном заседании

Ключевые положения инициативы президента:

генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;

работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ могут получить дела других органов, если там окажется их подследственность, для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;

прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;

генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Также Зеленский предложил Германии приобщиться к экспертизе этого законопроекта.