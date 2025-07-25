Зеленський спростував інформацію про розмову з президенткою Єврокомісії щодо НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав жодної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Так він спростував інформацію, яка з’явилась після заяви речника Єврокомісії про нібито контакти сторін у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Зеленський не спілкувався з фон дер Ляєн

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", - сказав Зеленський

Раніше повідомлялося, що 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив про серйозну стурбованість Єврокомісії через ухвалення закону щодо НАБУ та САП. Єврокомісія звернулася до українського уряду з проханням надати пояснення з цього приводу.

За його словами, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн контактувала з президентом Володимиром Зеленським, висловивши занепокоєння через наслідки цих змін і попросила українську владу надати відповідні роз’яснення.

Незалежність НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

24 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт президента з нормами про незалежність НАБУ та САП Рада розгляне на найближчому пленарному засіданн

Ключові положення ініціативи президента:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Також Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи цього законопроєкту.