Скасування незалежності НАБУ та САП. Фон дер Ляєн вже поговорила з Зеленським і звернулася до уряду

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ухваленого закону про НАБУ та САП. Вона звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення щодо внесених змін.

Як пише Delo.ua, про це "Суспільному" заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу", — наголосив представник ЄК.

Він зазначив, що зміни до Кримінального кодексу ризикують "сильно послабити компетенцію та повноваження" НАБУ та САП, які є "наріжними каменями верховенства права в Україні".

Мерсьє додав, що Єврокомісія виразила "велику стурбованість" ухваленим законом щодо НАБУ та САП. Там просять від України роз’яснити ухвалені зміни.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Попри протести Зеленський підписав закон

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає.

Цей крок викликав занепокоєння серед партнерів у ЄС і країнах G7, оскільки може поставити під загрозу фінансову підтримку та євроінтеграційний курс України.

Водночас Зеленський заявив, що НАБУ та САП продовжать свою роботу, попри ухвалення закону, але антикорупційна інфраструктура має бути "очищена від російських впливів".

Президент розповів, що говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком. За його словами, є "різні виклики" й вони "все це обговорили".