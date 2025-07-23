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Упразднение независимости НАБУ и САП. Фон дер Ляен уже поговорила с Зеленским и обратилась к правительству

Фон дер Ляен, Зеленский
Фон дер Ляен уже поговорила с Зеленским/Facebook

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно принятого закона о НАБУ и САП. Она обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить разъяснения по поводу внесенных изменений.

Как пишет Delo.ua, об этом "Суспільному" заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией - ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью соблюдать эти стандарты. Здесь не может быть компромисса", - подчеркнул представитель ЕК.

Он отметил, что изменения в Уголовный кодекс рискуют "сильно ослабить компетенцию и полномочия" НАБУ и САП, являющихся "краеугольными камнями верховенства права в Украине".

Мерсье добавил, что Еврокомиссия выразила "большую обеспокоенность" принятым законом по НАБУ и САП. Там просят у Украины разъяснить принятые изменения.

Что известно о скандальном законопроекте

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

  • забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Несмотря на протесты, Зеленский подписал закон

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает.

Этот шаг вызвал озабоченность среди партнеров в ЕС и странах G7, поскольку может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.

В то же время Зеленский заявил, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона, но антикоррупционная инфраструктура должна быть "очищена от российских влияний".

Президент рассказал, что говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По его словам, есть "разные вызовы" и они "все это обсудили".

Автор:
Татьяна Бессараб