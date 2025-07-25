Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,06

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны впервые закупает панамы, береты и маскировочные костюмы для военных.

минобороны
ГОТ объявило новую волну тендеров / Минобороны

Закупочное агентство Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" объявило новую волну тендеров на поставку предметов вещевого имущества для военных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В список закупок впервые включены такие нетипичные позиции, как панамы, береты, маскировочные костюмы, демисезонные ботинки, летние брюки и рубашки.

Сообщается, что впервые военные официально заказали такие позиции как головные уборы типа "панама", "берет" и маскировочные костюмы. Потенциальные поставщики проходят процедуру получения актов соответствия на продукцию в соответствии с действующими техническими спецификациями.

Часть тендеров уже стартовала, в частности, объявлена закупка десяти видов военных беретов. В ближайшее время ожидается открытие процедур закупок панамы, два типа маскировочных костюмов, а также по одной позиции рубашек, демисезонных ботинок и летних брюк.

Закупки проходят на основании официальных запросов от Командования Сил логистики и ориентированы на обеспечение потребностей конкретных подразделений в соответствии с функциональными задачами, условиями службы и боевым применением. Такой подход позволяет повысить эффективность вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Все тендеры публикуются на электронной площадке Prozorro.

Добавим, ГОТ в течение первой половины 2025 года обеспечил контрактирование 87% годовой потребности в товарах тылового обеспечения.

Автор:
Татьяна Гойденко