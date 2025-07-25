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Минобороны впервые закупает панамы, береты и маскировочные костюмы для военных.
Закупочное агентство Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" объявило новую волну тендеров на поставку предметов вещевого имущества для военных.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
В список закупок впервые включены такие нетипичные позиции, как панамы, береты, маскировочные костюмы, демисезонные ботинки, летние брюки и рубашки.
Сообщается, что впервые военные официально заказали такие позиции как головные уборы типа "панама", "берет" и маскировочные костюмы. Потенциальные поставщики проходят процедуру получения актов соответствия на продукцию в соответствии с действующими техническими спецификациями.
Часть тендеров уже стартовала, в частности, объявлена закупка десяти видов военных беретов. В ближайшее время ожидается открытие процедур закупок панамы, два типа маскировочных костюмов, а также по одной позиции рубашек, демисезонных ботинок и летних брюк.
Закупки проходят на основании официальных запросов от Командования Сил логистики и ориентированы на обеспечение потребностей конкретных подразделений в соответствии с функциональными задачами, условиями службы и боевым применением. Такой подход позволяет повысить эффективность вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Все тендеры публикуются на электронной площадке Prozorro.
Добавим, ГОТ в течение первой половины 2025 года обеспечил контрактирование 87% годовой потребности в товарах тылового обеспечения.