Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,06

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони вперше закуповує панами, берети та маскувальні костюми для військових

Міноборони
ДОТ оголосило нову хвилю тендерів / Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" оголосила нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

До переліку закупівель вперше включено такі нетипові позиції, як панами, берети, маскувальні костюми, демісезонні черевики, літні штани та сорочки.

Повідомляється, що вперше військові офіційно замовили такі позиції, як головні убори типу "панама", "берет" та маскувальні костюми. Наразі потенційні постачальники проходять процедуру отримання актів відповідності на продукцію згідно з чинними технічними специфікаціями.

Частина тендерів уже стартувала, зокрема оголошено закупівлю десяти видів військових беретів. Найближчим часом очікується відкриття процедур закупівель на панами, два типи маскувальних костюмів, а також по одній позиції сорочок, демісезонних черевиків та літніх штанів.

Закупівлі відбуваються на підставі офіційних запитів від Командування Сил логістики та орієнтовані на забезпечення потреб конкретних підрозділів відповідно до функціональних завдань, умов служби та бойового застосування. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність речового забезпечення Збройних сил України.

Усі тендери публікуються на електронному майданчику Prozorro.

Додамо, ДОТ  упродовж першої половини 2025 року забезпечила контрактування 87% річної потреби в товарах тилового забезпечення. 

Автор:
Тетяна Гойденко