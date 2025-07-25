Міноборони вперше закуповує панами, берети та маскувальні костюми для військових

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" оголосила нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

До переліку закупівель вперше включено такі нетипові позиції, як панами, берети, маскувальні костюми, демісезонні черевики, літні штани та сорочки.

Повідомляється, що вперше військові офіційно замовили такі позиції, як головні убори типу "панама", "берет" та маскувальні костюми. Наразі потенційні постачальники проходять процедуру отримання актів відповідності на продукцію згідно з чинними технічними специфікаціями.

Частина тендерів уже стартувала, зокрема оголошено закупівлю десяти видів військових беретів. Найближчим часом очікується відкриття процедур закупівель на панами, два типи маскувальних костюмів, а також по одній позиції сорочок, демісезонних черевиків та літніх штанів.

Закупівлі відбуваються на підставі офіційних запитів від Командування Сил логістики та орієнтовані на забезпечення потреб конкретних підрозділів відповідно до функціональних завдань, умов служби та бойового застосування. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність речового забезпечення Збройних сил України.

Усі тендери публікуються на електронному майданчику Prozorro.

Додамо, ДОТ упродовж першої половини 2025 року забезпечила контрактування 87% річної потреби в товарах тилового забезпечення.