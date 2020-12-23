Общество 1 час назад

В Украине запустили электронные школьные журналы и дневники учеников

Минобразования заверяет, что все данные в них будут тщательно защищены

Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования
Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ о введении в опытную эксплуатацию программного модуля электронных дневников и журналов учреждений общего среднего образования. Об этом говорится в сообщении Минобразования.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ), разработанного на базе Института образовательной аналитики. Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", — отметил чиновник.

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Доступ к электронным журналам и е-дневникам будет происходить с помощью платформы e-journal.iea.gov.ua.

На данный момент протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписании уроков, списках посещения, домашних заданиях и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

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Минобразования отмечает, что АИКОМ, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников.

Шкарлет также отметил, что президент Владимир Зеленский намерен предложить введение в будущем году страховых гарантий для учителей, аналогичным компенсациям для врачей.

"Президент уделяет большое внимание именно развитию сферы образования. Мы стараемся сделать следующий год годом образования. Надеюсь, что каждый педагог увидит существенную разницу в заработной плате между 2020 и 2021 годом. По инициативе президента подготовлен законопроект о страховых гарантиях для научно-педагогических работников. Компенсации будут равноценными таковым для медицинских работников", — сообщил министр.

Отметим, что Шкарлет был назначен министром лишь 17 декабря. До этого он с мая пребывал в статусе замминистра — исполняющего обязанности министра.

Отметим, что сразу после утверждения Шкарлета "полноценным" министром образования в Верховной Раде появился проект постановления о его увольнении, поданный депутатами из фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

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