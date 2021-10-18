Политика 8 минут назад

ВАКС оправдал Омеляна по делу о снижении портовых сборов

Экс-министру вменяли нанесение ущерба госбюджету путем уменьшения сбора, который по закону могла изменить только Рада

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Кабмина Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Кабмина
Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Кабмина

Высший антикоррупционный суд 18 октября признал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна невиновным в нанесении госбюджету в 2018 году 30,4 млн грн ущерба путем издания решения об уменьшении портового сбора.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, с оправдательным приговором она не согласна и будет его обжаловать.

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В САП напоминают, что экс-министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного, на 20%, при том, что один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета и изменить его размер могла только Верховная Рада.

При этом Министерство финансов, как отмечают в ведомстве, тогда выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет, о чем предостерегало и Омеляна.

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В итоге, как подтвердили Государственная аудиторская служба и судебная экспертиза, решение тогдашнего министра привело к недопоступлению в бюджет 30,4 млн грн — вместо ожидаемых 203,5 млн было получено 173,1 млн. Впоследствии само же Мининфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Действия Омеляна были квалифицированы по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Напомним также, что в августе 2020 года Высший антикорсуд освободил Омеляна от уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов и имущества из-за истечения сроков давности. Тогда же было завершено и следствие по делу о портовых сборах.

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