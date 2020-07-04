Вице-премьер по промышленной политике может появиться в Украине через неделю — президент

Вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики может появиться в Украине уже через неделю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями бизнеса Одесской области, сообщает пресс-служба главы государства.

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Он рассказал, что на Банковой решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике.

"Уверен, что через неделю у нас... Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, — это и есть стратегия развития страны", — отметил Зеленский.

Ранее уже анонсировалось появление должности вице-премьера по вопросам ОПК.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли.

Напомним, 25 июня 2020 года Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

В тот же день нардепы фракции "Голос" выступили против назначения Шкарлета из-за присутствия плагиата в его научных работах. В Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.