Visa, Portmone и Конкорд Банк запускают приложение, превращающее смартфоны в POS-терминалы

Платежная система Visa, небанковская платежная платформа Portmone и Конкорд Банк запускают в Украине мобильное приложение POS Phone на основе технологии Tap to Phone, позволяющей предпринимателям использовать смартфон как POS-терминал для приема оплат в одно касание без дополнительного оборудования, а также получать возмещение средств на счет любого украинского банка. Об этом говорится в сообщении Visa.

"В проекте реализован уникальный для рынка подход: продавец использует инновационную технологию Visa через интерфейс Portmone, при этом эквайринг обеспечивает Конкорд Банк. Благодаря такому сотрудничеству клиенты смогут принимать бесконтактные оплаты картой так же легко, как и онлайн-платежи", — сказано в нем.

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Отмечается, что подключение к сервису проходит быстро и полностью в онлайн-режиме: достаточно пройти удаленную идентификацию в Portmone, так же удаленно заключить договор, установить приложение, авторизоваться в нем и начать принимать оплаты. Весь процесс занимает считанные часы, при этом неважно, в каком банке у предпринимателя расчетный счет.

Приложение поддерживает оплату бесконтактными картами и NFC-устройствами, а также обеспечивает возможность ввода PIN-кода в случае, если операция при использовании карты превышает установленный лимит в 1500 грн.

Разработчиком технологии является компания IBA (Беларусь), ее запуск в Украине стал возможен благодаря задействованию процессингового центра ProCard, работающего с Конкорд Банком.

"Как мировой лидер в сфере платежных технологий, Visa стремится предоставить клиенту возможность расплатиться здесь и сейчас, привычным и удобным способом. В Украине три из четырех транзакций уже происходят бесконтактно, а каждый третий клиент платит смартфоном или часами. Дело за малым: сделать так, чтобы такую оплату можно было провести везде: в магазине у дома, в любимой кофейне или даже на рынке", — резюмировали в Visa.

Напомним, что в июне 2019 года Visa запустила в Украине технологию Tap to Phone в сотрудничестве с государственным Ощадбанком в качестве эквайера.

Отметим также, что недавно компания Kaspi Pay, являющаяся дочерней структурой крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, заключила договор о покупке Portmone. Сделку уже одобрил Антимонопольный комитет.