"Водородный коридор" может появиться между Украиной и Германией: пройдет через 4 страны

Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", через который водород будет поставляться из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора газотранспортных систем Украины.

Указано, что среди компаний-участников — EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

Как отмечается, водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Предполагается, что это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

При этом ожидаемые объемы транспортировки водорода — до 120 ГВт-ч в день. Проверить мощность и стоимость планируют до конца 2022 года.

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня", — отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

По его словам, водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики.

"Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", — уверен он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Украина является одним из пилотных партнеров Германии для транзита водорода в Европу.

"Нам еще нужно достаточно много газа до, возможно, 2032 года, но затем его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но в то же время нужно думать и о своих очень больших возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", — подчеркивала посол.

Как известно, 17 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу для наработки предложений по противостоянию запуску газопровода "Северный поток-2". Возглавил группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, Группа "Нафтогаз" и RWE договорились о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода. В частности, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине.

Перед этим сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использовании низкоуглеродного водорода в Украине.