Всемирный банк выделит Украине $300 млн на борьбу с COVID-19 и бедностью

В ночь с 11 на 12 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине займа $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Как сообщили во Всемирном банке, финансовая помощь предоставляется в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

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Отмечается, что дополнительное финансирование поможет правительству Украины профинансировать программы социальной помощи с целью уберечь около 1 млн украинцев от попадания за черту бедности.

Решение о первом Дополнительном финансировании этого проекта в размере 150 млн долларов США было принято 30 апреля 2020 года.

По словам регионального директора по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупа Банерджи, поддержка, оказываемая Украине Всемирным банком для защиты малообеспеченных граждан, которые серьезно пострадали в результате вспышки COVID-19, является мощным противодействием бедности.

По прогнозам банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4 процентных пункта, достигнув к концу 2020 году около 23%.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что кризис из-за пандемии COVID-19 требует введения в стране оперативных мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и предоставления гражданам экстренной денежной помощи. Он также выявил потребность в укреплении инфраструктуры социальной защиты и развития систем, способных обеспечить осуществление выплат населению в условиях кризиса.

"Выделенные средства помогут Украине профинансировать неотложные меры в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, которые предусматривают экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии", — говорится в сообщении.

Второе дополнительное финансирование поддержит введение системы назначения социальной помощи в режиме онлайн и расширение системы выплат социальных пособий и пенсий путем прямых денежных переводов через банковские счета.

Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут проводить по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Кроме того, заем поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы. По оценкам банка, 60% граждан Украины, находящихся на грани бедности из-за экономических последствий вспышки COVID-19, пока не являются получателями социальной помощи по одной из существующих программ социальной защиты.

Напомним, проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", внедрение которого продолжается в Украине ($750 млн, включая два дополнительных финансирования), поддерживает реализацию реформ, направленных на снижение уровня бедности, способствует осуществлению государственной политики, призванной защитить нуждающихся граждан, и внедрению программ планомерного вывода семей из состояния бедности.