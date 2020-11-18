Политика 20 минут назад

Высший антикорсуд закрыл два дела против Труханова из-за решения КСУ

Кроме того, ВАКС прекратил преследование за е-декларации еще двух экс-чиновников

Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба Одесского горсовета Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба Одесского горсовета
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Высший антикоррупционный суд 18 ноября закрыл три производства о недекларировании доходов и имущества чиновников. Как сообщает "Центр противодействия коррупции", речь, в частности, идет о деле о недостоверной информации в декларациях мэра Одессы Геннадия Труханова за 2015 и 2016 годы.

"Тот решил скрыть имущество экс-жены Татьяны Колтуновой на 32 и 18 млн грн за каждый год. На самом деле разведенными они были только на бумаге, поэтому это имущество надо было декларировать", — сообщают в организации.

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По ее данным, Труханову также вернут арестованный в 2017 году iPhone. Ранее же ВАКС закрыл дело о недекларировании одесским градоначальником имущества за 2017 год.

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"Там были все шансы дойти до приговора, но Конституционный суд так не думает. В прошлом году из-за решения КСУ было закрыто дело о незаконном обогащении Труханова. Настоящий джекпот для Труханова, который снова выиграл выборы в Одессе", — оценили ситуацию в ЦПК.

Кроме того, ВАКС закрыл еще два дела — против бывшего главы Госэкоинспекции Андрея Заики и экс-чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея.

Первый обвинялся в недекларировании имущества на общую сумму в 60 млн грн в течение 2015-2016 годов и перед увольнением. Второго же уличили в сокрытии долга в 1,8 млн грн в 2016-2018 годах.

Напомним, накануне ВАКС отменил свой первый вынесенный приговор. Все перечисленные решения приняты на основании признания Конституционным судом 27 октября не соответствующими Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Отметим, что Труханов победил на выборах мэра Одессы, прошедших в два тура. Второй тур 15 ноября прошел при крайне низкой явке в 25%. Действующий мэр получил 54,2% голосов, а его конкурент от ОПЗЖ Николай Скорик — 42,1%.

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