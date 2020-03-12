Заявление Трампа снова обрушило мировые финансовые рынки

Сегодня, 12 марта, цены на нефть в мире снова падают вместе с другими рынками после запрета Дональдом Трампом поездок из Европы в США в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышка коронавируса пандемией, передает Reuters.

По информации агентства, волнения на рынке усугубляются угрозой волны дешевой нефти из Саудовской Аравии, которая обещала поднять добычу нефти до рекордно высокого уровня в ходе ценового противостояния с Россией.

Так, нефть марки Brent упала на 4,36% до $34,2 за баррель, а WTI — на 4,28% до $31,6 за баррель.

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Рынок акций также упал после того, как Трамп сообщил, что США приостановят все поездки из Европы в США в качестве меры сдерживания эпидемии коронавируса.

В отраслевой ассоциации США заявили, что запрет на поездки, которая исключает Великобританию, чрезвычайно сильно ударит по американским авиакомпаниям.

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9 марта цены на нефть Brent и WTI упали, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это наибольшее однодневное падение с 17 января 1991 года, когда цены на нефть упали с началом войны в Персидском заливе.

Напомним, 13 марта Соединенные Штаты Америки приостанавливают транспортное сообщение с Европой сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса.

Соответствующее заявление сделал Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении, которое он опубликовал в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, это уже не первый случай, когда сообщения Президента США негативно влияют на мировые финансовые рынки. Так, 6 мая, европейские фондовые рынки открылись резким падением из-за возросшей неопределенности по поводу хода торговых переговоров США и Китая после того, как Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.