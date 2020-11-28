Политика и экономика 40 минут назад

Закон о поддержке бизнеса во время карантина должен вступить в силу к 9 декабря — Арахамия

Этот документ предусматривает компенсацию для наемных работников

Фото: asi.ru Фото: asi.ru
Фото: asi.ru

Закон о поддержке малого и среднего бизнеса в Украине, потерпевшего от последствий карантина по коронавирусу, должен вступить в силу до 9 декабря 2020 года.

Этот документ предусматривает компенсацию для наемных работников, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря. Потому что есть 2 млн людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию — 8 000 грн на человека", — отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 000 грн.

Также сообщалось, что Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики.

Читайте также:
Введение жесткого карантина приведет к падению ВВП на 5,4% вместо 5,1% — КШЭ

Кроме того, в середине ноября в Верховной Раде создали группу для разработки законов о поддержке малого и среднего бизнеса на время карантина.

Напомним, в Кабинете министров сейчас обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной конкретной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Тем временем во Львове группа рестораторов накануне обнажилась в знак протеста против карантина выходного дня.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Грузии начал действовать полный локдаун: какие ограничения ввели
В Грузии начал действовать полный локдаун: какие ограничения ввели
Госбюджет-2021 примут в конце этой недели или точно уже на следующей — Арахамия
Госбюджет-2021 примут в конце этой недели или точно уже на следующей — Арахамия
Локдаун в Украине могут объявить уже с 7 декабря — СМИ
Локдаун в Украине могут объявить уже с 7 декабря — СМИ
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру

  3. Шмыгаль подал в Раду законопроект об увольнении директора НАБУ

  4. В России вынесли приговор экс-главе "Нафтогаза" Игорю Бакаю

  5. Реальные последствия Голодомора: рассекречены архивы СССР о переписи населения 1937 года

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...