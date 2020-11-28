Закон о поддержке бизнеса во время карантина должен вступить в силу к 9 декабря — Арахамия

Закон о поддержке малого и среднего бизнеса в Украине, потерпевшего от последствий карантина по коронавирусу, должен вступить в силу до 9 декабря 2020 года.

Этот документ предусматривает компенсацию для наемных работников, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

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"Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря. Потому что есть 2 млн людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию — 8 000 грн на человека", — отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 000 грн.

Также сообщалось, что Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики.

Кроме того, в середине ноября в Верховной Раде создали группу для разработки законов о поддержке малого и среднего бизнеса на время карантина.

Напомним, в Кабинете министров сейчас обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной конкретной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Тем временем во Львове группа рестораторов накануне обнажилась в знак протеста против карантина выходного дня.