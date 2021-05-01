Закрытие школ-интернатов в Украине отсрочили еще на год

В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще, как минимум, на один год.

В субботу, 1 мая 2021 года, в силу вступил соответствующий закон, который днем ранее опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Известно, что в 2020 году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год.

Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Теперь же закон переносит трансформацию санаторных школ в Украине еще на год — до июля 2022 года.

В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекты решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Напомним, на заседании 13 апреля 2021 года Верховная Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

Как сообщалось, за первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. За весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая.