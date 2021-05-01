Происшествия 40 минут назад

Закрытие школ-интернатов в Украине отсрочили еще на год

Трансформацию санаторных школ в Украине перенесли до июля 2022 года

Фото: ck.ck.ua Фото: ck.ck.ua
Фото: ck.ck.ua

В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще, как минимум, на один год.

В субботу, 1 мая 2021 года, в силу вступил соответствующий закон, который днем ранее опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что в 2020 году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год.

Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Теперь же закон переносит трансформацию санаторных школ в Украине еще на год — до июля 2022 года.

В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекты решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Читайте также:
У 70% детей в домах ребенка задержка развития из-за отсутствия надлежащего ухода — эксперт

Напомним, на заседании 13 апреля 2021 года Верховная Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

Как сообщалось, за первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. За весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский подписал закон о разблокировке большой приватизации
Зеленский подписал закон о разблокировке большой приватизации
Кабмин предлагает внедрить принцип "деньги ходят за студентом"
Кабмин предлагает внедрить принцип "деньги ходят за студентом"
Байден предложил план соцпомощи бедным семьям на $1,8 трлн за счет повышения налогов
Байден предложил план соцпомощи бедным семьям на $1,8 трлн за счет повышения налогов
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новая украинская авиакомпания совершила первый регулярный рейс

  3. Еврокомиссия обвинила Apple в новых антимонопольных нарушениях

  4. Ринат Ахметов намеревается купить контрольный пакет акций "Кировоградоблэнерго"

  5. "Бардак и некомпетентность": ВСК Рады призвала Кабмин разогнать руководство "Укрзализныци"

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...