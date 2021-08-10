Политика 50 минут назад

Зеленский на острове Змеиный представил новое командование ВСУ

Во время посещения острова Змеиный Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на острове Змеиный представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами — генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками — полковник Максим Миргородский", — заявил Зеленский.

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Глава государства отметил, что полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он стал первым участником войны с Россией, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" — генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" — генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" — полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба — полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В частности, в ходе активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Был участником обороны Луганского аэропорта, дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

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В свою очередь генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта и считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

Напомним, в конце июля Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнийчука, а также сменил командующего Объединенных сил: вместо генерал-лейтенанта Владимира Кравченко был назначен Александр Павлюк.

Ранее вместо Руслана Хомчака, который стал первым заместителем секретаря СНБО, пост главнокомандующего занял боевой генерал Валерий Залужный.

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