Зеленский назначил Шмыгаля и Ермака главами оргкомитета по развитию "Бабьего Яра"

Президент Владимир Зеленский 15 декабря подписал указ №567 о мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Согласно документу, сопредседателями организационного комитета по вопросам перспективного развития заповедника определены премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Помимо них, президент решил включить в оргкомитет ряд представителей еврейских организаций и действующих украинских чиновников, экс-президента Леонида Кравчука, а также руководителей ряда СМИ, в частности Дмитрия Гордона, Севгиль Мусаеву и Ксению Василенко (Соню Кошкину). Полный состав комитета приведен ниже.

Кроме того, Зеленский поддержал инициативу общественности и благотворителей по созданию в Киеве в урочище Бабий Яр одноименного мемориала Холокоста.

Кабинету министров президент поручил утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии, предусмотрев решение неотложных вопросов развития историко-мемориального заповедника, в частности установку композиционных элементов Аллеи Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства музея памяти жертв Бабьего Яра в здании по улице Ильенко, 44.

Кроме того, правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организацию международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, а также осуществление поиска погибших в Бабьем Яру и увековечение памяти о них.

Отметим, что в сентябре в День памяти жертв Бабьего Яра в урочище представили аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле", вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе, в том числе из-за фигуры куратора проекта и арт-директора будущего мемориала "Бабий Яр" российского режиссера Ильи Хржановского.