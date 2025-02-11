Чому карʼєрний успіх неможливий без шкільної освіти та яким школам надають перевагу українці? 

Ходити в школу, робити уроки та вивчати купу предметів для більшості дітей здається менш важливим заняттям у порівнянні з дослідженням гаджетів і серфінгу в інтернеті. Однак, шкільна освіта є невідʼємною частиною формування особистості та здобуття життєво необхідних навичок, здатних забезпечити професійний успіх у майбутньому.

Підготовка до університету починається із середніх класів

Як би це дивно не звучало, але концепція шкільного навчання створена для того, щоб підготувати учнів до здобуття вищої освіти та забезпечити плавний перехід до дорослого життя завдяки наступному спектру інструментів:

Різноманітність предметів. Широкий вибір навчальних дисциплін дозволяє розкрити потенціал дитини та допомагає з вибором майбутньої професії. Взаємодія з однолітками. Щоденні зустрічі з друзями розвивають комунікацію, вміння вирішувати конфлікти, що стає фундаментом для встановлення успішних взаємозв’язків у майбутньому. Дотримання розкладу. Домашні завдання, іспити розвивають почуття відповідальності та здатність керувати своїм часом.

Завдяки такому старту, учень здатний швидше адаптуватися до подальшого навчання в університеті.

Які освітні підходи є найбільш релевантними в сучасному світі?

Традиційні підходи шкільної освіти здебільшого спрямовані на розвиток конвергентного мислення, за яким учні мають знайти єдино правильне і логічно обґрунтоване рішення. Це сприяє отриманню базових знань та стимулює розвиток раціонального мислення, але концентрація виключно на фактах зменшує зацікавленість учнів у навчанні.

Більш цікавим підходом є розвиток дивергентного мислення. Цей стиль навчання розвиває здатність до аналізу ситуації з різних точок зору. Він надає свободу вибору, де помилки сприймаються як невідʼємна частина процесу. Це підвищує мотивацію, а також сприяє розвитку мʼяких навичок (soft skills), таких як:

гнучкість;

креативність;

критичне мислення;

емоційний інтелект;

командна робота;

лідерство.

В сучасному світі soft skills є ефективним інструментом для подолання актуальних викликів та пристосування до змін.

Тож саме комплексний підхід у навчанні підвищує шанси на успішний вступ до університету в майбутньому.

Школа нового покоління на українському ринку освіти

Єдиний в Україні ліцей, що гарантує вступ до 330 університетів-партнерів у Великій Британії, США, Канаді та Європі — це Міжнародний ліцей від Study.ua.

Саме так позиціонує себе навчальний заклад. Тож ми вирішили отримати більше деталей від директорки Lyceum Лариси Музичук.

Міжнародний ліцей успішно функціонує на ринку української освіти впродовж 25 років, забезпечуючи підготовку учнів до вступу та навчання у найрейтинговіших ВНЗ-партнерах компанії Study.ua. Випускники отримують відразу 2 атестати: український та канадський.

Ліцей зовсім не схожий на традиційну школу. Навчання тут проходить за стандартами Університету Кембриджа, в якому, крім високих академічних результатів, пріоритетне значення має особистісний розвиток дитини.

Серед головних переваг варто зазначити наступні:

Білінгвальна програма . Школярі вивчають предмети українською та англійською мовою, що значно підвищує інтерес до навчання.

. Школярі вивчають предмети українською та англійською мовою, що значно підвищує інтерес до навчання. Інноваційні технології . Доступ до найсучаснішого обладнання для здобуття IT-навичок (3D-принтери, VR-окуляри).

. Доступ до найсучаснішого обладнання для здобуття IT-навичок (3D-принтери, VR-окуляри). Study HUB. Вже з 5 класу діти можуть обрати профорієнтаційну програму для навчання за одним із напрямків: Drama, Art, IT, Business Incubator, Sport.

Також передбача насичена програма позакласних активностей, що перетворює шкільне життя у захоплюючу пригоду та залишає незабутні враження.

Досягнення Міжнародного ліцею Study.ua за перше півріччя

Ліцей має високі показники успішності і вже за першу половину навчального року вражає досягненнями:

учні взяли участь у 15 олімпіадах — 12 переможців другого (міського) етапу всеукраїнських олімпіад та 2 переможці Всеукраїнського біологічного форуму;

проведено більше 20 майстер-класів;

турніри з шахів та футболу;

поїздки на екскурсії до Львова, Чернівців, Луцька, Умані, Кракова;

відвідано понад 20 музеїв, кіно та театрів;

проведено більше 30 тематичних днів (день миру, толерантності, тварин, день навпаки та ін.) та 7 тематичних тижнів (психології, історії, родинні та ін.);

школярі долучилися до 10 волонтерських проектів, а також відвідали цінні уроки від Української Волонтерської служби;

проведено більше 15 квізів, конкурсів та квестів.

В програму ліцею інтегрована підготовка до ЗНО, складання НМТ та міжнародних іспитів.

Можна впевнено сказати, що шкільна освіта є фундаментом для майбутнього успіху в житті та зростання впевненої у власних силах особистості.

Якщо для вас важливо знайти школу, де дитина зможе знайти своє покликання, стати самостійно мислячим, освіченим дорослим, ласкаво просимо до Lyceum від Study.ua.

Набір учнів 5-11 класів на новий 2025-2026 рік оголошено відкритим!

Консультації — безкоштовні.