Почему карьерный успех невозможен без школьного образования и какие школы предпочитают украинцы?

Ходить в школу, делать уроки и изучать кучу предметов для большинства детей кажется менее важным занятием по сравнению с исследованием гаджетов и серфингом в Интернете. Однако школьное образование является неотъемлемой частью формирования личности и получения жизненно необходимых навыков, способных обеспечить профессиональный успех в будущем.

Подготовка к университету начинается со средних классов

Как бы странно ни звучало, но концепция школьного обучения создана для того, чтобы подготовить учащихся к получению высшего образования и обеспечить плавный переход к взрослой жизни благодаря следующему спектру инструментов:

Разнообразие предметов. Широкий выбор обучающих дисциплин позволяет раскрыть потенциал ребенка и помогает с выбором будущей профессии. Взаимодействие со сверстниками. Ежедневные встречи с друзьями развивают коммуникацию, умение разрешать конфликты, что становится фундаментом для установления успешных взаимосвязей в будущем. Соблюдение расписания. Домашние задания, экзамены развивают чувство ответственности и способность управлять своим временем.

Благодаря такому старту, учащийся способен быстрее адаптироваться к дальнейшему обучению в университете.

Какие образовательные подходы наиболее релевантны в современном мире?

Традиционные подходы школьного образования в большинстве своем направлены на развитие конвергентного мышления, по которому учащиеся должны найти единственно правильное и логически обоснованное решение. Это способствует получению базовых знаний и стимулирует развитие рационального мышления, но концентрация исключительно на фактах уменьшает интерес учащихся к обучению.

Более увлекательным подходом является развитие дивергентного мышления. Этот стиль обучения развивает способность к анализу ситуации с разных точек зрения. Он дает свободу выбора, где ошибки воспринимаются как неотъемлемая часть процесса. Это повышает мотивацию, а также способствует развитию мягких навыков (soft skills), таких как:

гибкость;

креативность;

критическое мышление;

эмоциональный интеллект;

командная работа;

лидерство.

В современном мире soft skills является эффективным инструментом преодоления актуальных вызовов и приспособления к изменениям.

Именно комплексный подход в обучении повышает шансы на успешное поступление в университет в будущем.

Школа нового поколения на украинском рынке образования

Единственный в Украине лицей, гарантирующий поступление в 330 университетов-партнеров в Великобритании, США, Канаде и Европе – это Международный лицей от Study.ua.

Именно так позиционирует себя учебное заведение. Поэтому мы решили получить больше деталей от директора Lyceum Ларисы Музычук.

Международный лицей успешно функционирует на рынке украинского образования на протяжении 25 лет, обеспечивая подготовку учащихся к поступлению и обучению в рейтинговых вузах-партнерах компании Study.ua. Выпускники получают сразу 2 аттестата: украинский и канадский.

Лицей совсем не похож на традиционную школу. Учеба здесь проходит по стандартам Университета Кембриджа, в котором, помимо высоких академических результатов, приоритетное значение имеет личностное развитие ребенка.

Среди главных преимуществ следует отметить следующие:

Биллингвальная программа . Школьники изучают предметы на украинском и английском языках, что значительно повышает интерес к обучению.

. Школьники изучают предметы на украинском и английском языках, что значительно повышает интерес к обучению. Инновационные технологии . Доступ к самому современному оборудованию для получения IT-навыков (3D-принтеры, VR-очки).

. Доступ к самому современному оборудованию для получения IT-навыков (3D-принтеры, VR-очки). Study HUB. Уже с 5 класса дети могут выбрать профориентационную программу по одному из направлений: Drama, Art, IT, Business Incubator, Sport.

Также предусмотрена насыщенная программа внеклассных активностей, которая превращает школьную жизнь в увлекательное приключение и оставляет незабываемые впечатления.

Достижения Международного лицея Study.ua за первое полугодие

Лицей имеет высокие показатели успеваемости и уже за первую половину учебного года поражает достижениями:

учащиеся приняли участие в 15 олимпиадах — 12 победителей второго (городского) этапа всеукраинских олимпиад и 2 победителя Всеукраинского биологического форума;

проведено более 20 мастер-классов;

турниры по шахматам и футболу;

поездки на экскурсии во Львов, Черновцы, Луцк, Умань, Краков;

посетили более 20 музеев, кино и театров;

проведено более 30 тематических дней (день мира, толерантности, животных, день наоборот и др.) и 7 тематических недель (психологии, истории, родственные и др.);

школьники приобщились к 10 волонтерским проектам, а также посетили ценные уроки от Украинской Волонтерской службы;

проведено более 15 квизов, конкурсов и квестов.

В программу лицея интегрирована подготовка к ВНО, сдаче НМТ и международным экзаменам.

Можно с уверенностью сказать, что школьное образование является фундаментом для будущего успеха в жизни и роста уверенной в собственных силах личности.

Если вам важно найти школу, где ребенок сможет найти свое призвание, стать самостоятельно мыслящим, образованным взрослым, добро пожаловать в Lyceum от Study.ua.

Набор учащихся 5-11 классов на новый 2025-2026 год объявлен открытым!

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