Відстрочка від мобілізації: дві третини вступників до аспірантури - чоловіки старше 30 років

Через мобілізацію з 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання охочих вступити до аспірантури. 67% українців, які поступили до аспірантури у 2022-2023 роках, - це військовозобов’язані чоловіки віком від 30 років.

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Такі дані навели у Міністерстві освіти, пише "Українська правда".

Так, кількість чоловіків віком від 25 років, що поступили після початку війни до аспірантури, зросла в 6,5 рази: у 2022 році їх було 9,7 тисяч (у тому числі 7 тисяч чоловіків старше 30 років), у 2023-му - 13,5 тисяч (у в тому числі 13,2 тисячі старше 30 років).

За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років.

78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає 67%.

До війни щороку до аспірантури вступало близько 7 тисяч осіб, причому до цього показника входять жінки.

У 2019 – 2021 роках кількість вступників-здобувачів ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (вони ж – аспіранти) в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:

у 2019-му – майже 7,7 тисяч,

у 2020-му – 7,1 тисяча,

у 2021-му – 7,6 тисяч.

При цьому частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%.

З 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років.

Крім того, цього року в Україні зареєструвалася аномальна кількість людей, які планують вступати на магістратуру та до аспірантури – 200 тисяч.

Відомо, що навчання зокрема на аспірантурі в Україні є цілком законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації, попри нещодавні спроби Верховної Ради позбавити цього права контрактників.

Цього року реєстрація на вступ туди вже закінчилася. При цьому прохідний бал для вступу до аспірантури підвищили до 150. Раніше прохідні бали з англійської мови та тесту загальної компетенції були відповідно 130 та 100.

Списки відрахованих з вишів студентів передаватимуть в ТЦК

Ректори вищих навчальних закладів Волині заявили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП і їм надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом. Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації", - написав Погуляйко.

Також, як зазначили в ОВА, до обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

"Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - наголосив очільник ОВА.