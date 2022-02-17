Цены на бензин и дизтопливо в сети группы "Приват" за день выросли на 1 гривню за литр

Одна из крупнейших в Украине консолидированных сетей группы "Приват" 17 февраля подняла цены на бензин и дизельное топливо сразу на 1 гривню за литр.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Консалтинговая группа "А-95", передает enkorr.

В группу "Приват" входит 1 540 станций, в том числе сетей "Авиас", ANP, "Укрнафта". В частности, в сети АЗС ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, бензин А-95 — до 33,95 грн/л.

В этой же сети дизтопливо также прибавило в цене, подорожав до 33,00 грн/л.

На АЗС "Укрнафты" стоимость бензина А-92 выросла до 33 грн/л, А-92 — до 34 грн. Дизтопливо на станциях этой сети подорожало до 33 грн/л.

Это уже второе повышение цен на топливо на АЗС консолидированной сети группы "Приват" за месяц. Предыдущий раз бензин и ДТ подорожали 8 февраля, и также на гривну.

Кроме того, топливо подорожало и в других крупных сетях. На станциях АЗС KLO бензины и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизтопливо — до 35,29 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо — на 1 грн/л.

Подорожание топлива последовало вслед за решением Министерства экономики Украины повысить уровень средней стоимости, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо. После этого АЗС откорректировали цены на ДТ и бензин в сторону повышения.