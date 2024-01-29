Ціни на бензин та дизпальне на роздоріжжі, а автогаз може подешевшати

На цьому тижні(29 січня-4 лютого) ціни на автогаз мають потенціал до зниження як в гуртовому сегменті, так і в роздріб. Водночас думки експертів та учасників ринку розходяться щодо того якими будуть ціни на бензин та дизпаливо.

На глобальних ринках нафти є передумови до зростання цін. Головними факторами, що сприятимуть росту цін є позитивні прогнози економічного зростання в США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, а також заходами китайської влади щодо стимулювання економіки.

В п’ятницю 26 січня ф’ючерси нафти еталонної марки Brent здорожчали на 0,7% до 81,85 долара/барель, а ф’ючерси нафти марки West Texas Intermediate здешевшали на 1% до 76,62 долара за барель.

Проте наприкінці тижня ціни дещо знизились після того, як китайські чиновники звернулися до влади Ірану з проханням допомогти стримати атаки хуситів в Червоному морі, оскільки їх атаки на транспортні кораблі можуть зачепити інтереси Китаю. Втім, попередні воєнні дії США та Великої Британії не змогли стримати атаки хуситів, що змушує інвесторів зважати на триваючі збої на цьому маршруті.

Бензин та дизпаливо на регіональних мережах АЗС дешевшають

Розблокування кордонів на минулому тижні позитивно вплинуло на ринки пального та дозволило трейдерам наростити поставки. Виключенням став лише четвер 25 січня, коли на кордоні були затримки через збої в системі “Шлях”.

Станом на п’ятницю 26 січня гуртові ціни на бензин та дизпальне в Україні коливаються в коридорі 42-43 грн/л і на цьому тижні(29 січня - 4 лютого) мають потенціал до зростання в межах 50 коп./л через зростання зовнішніх котирувань.

“В гуртовому сегменті однозначно буде відбуватися підвищення в межах 50 коп./л на фоні зростання зовнішніх котирувань. Це зростання є спекулятивним та спричинено позитивною статистикою щодо американської економіки, котра за показниками зростання випередила китайську. Однак наразі у світі нема дефіциту пального, ресурсу вистачить на всіх, тому я думаю, що висхідний тренд на нашому ринку протримається не довше двох тижнів” Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній “Прайм”

Однак, не всі експерти погоджуються з тим, що бензин та дизпаливо будуть рости в ціні. Нарощування поставок пального в країну та сезонно низький попит можуть нівелювати спекулятивний фактор здорожчання гуртових цін.

"Я сумніваюся, що на гуртовому ринку потрібно очікувати різких рухів в ціні. Пропозицій так багато, що навіть при незмінних котируваннях трейдери постачають більше ніж компанія планувала закупити. Крім того, багато дешевого ресурсу зараз в дорозі" Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок”

В роздрібному сегменті ситуація на паливному ринку різнонаправлена. Група “Авіас” продовжує провадити агресивну маркетингову політику продаючи бензин та дизпаливо через свій додаток за ціною 45,5 грн/л. Це змушує регіональні мережі АЗС також знижувати ціни. Тим часом маркетмейкери паливного ринку(найбільші національні мережі АЗС) продовжують тримають ціни на стелах незмінними, проте дещо збільшили знижки для комерційного транспорту. Льоушкін вважає, що роздрібний сегмент ринку піде догори, в тому разі якщо “приватівські” АЗС припинять свою агресивну маркетингову політику. А от Сіренко каже, що ціни на регіональних АЗС на цьому тижні підуть донизу через конкуренцію, а ціни на стелах національних мереж АЗС залишаться незмінними.

Ціна на автогаз може впасти до п'ятимісячного мінімуму

На гуртовому ринку автогазу на минулому тижні продовжився нисхідний тренд. Середня ціна скрапленого газу в Україні знизилась з 37 до 36 тис. гривень на тонну. Учасники ринку вважають що на цьому тижні автогаз в гурті продовжить падати, втім потенціал до подальшого зниження гуртової ціни є невеликим. Водночас роздрібні ціни теж знижуватимуться наздоганяючи гуртові.

“Найдешевший ресурс з доставкою в Україні зараз становить близько 20 гривень. При маржі в 3 грн/л автогаз має потенціал до зниження на АЗС до 23 грн/л” Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG"

Сіренко зауважує, що наразі зниження цін на автогаз на АЗС стримується сезонним падінням споживання цього виду пального, що змушує мережі збільшувати маржинальність. Водночас експерт також вважає, що ціни на автогаз на АЗС рухатимуться до позначки 23 грн/л через високу конкуренцію на ринку скрапленого газу.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 29,08 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 48,49 47,99 26,59

Дані взяті з застосунків мереж.