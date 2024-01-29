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Цены на бензин и дизтопливо на раздорожье, а автогаз может подешеветь
На этой неделе (29 января-4 февраля) цены на автогаз обладают потенциалом к снижению как в оптовом сегменте, так и в розницу. В то же время мнения экспертов и участников рынка расходятся по поводу того, какими будут цены на бензин и дизтопливо.
На глобальных рынках нефти есть предпосылки для роста цен. Главные факторы которые способствуют росту цен - положительные прогнозы экономического роста в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, а также меры китайских властей по стимулированию экономики.
В пятницу 26 января фьючерсы нефти эталонной марки Brent подорожали на 0,7% до 81,85 доллара/баррель, а фьючерсы нефти марки West Texas Intermediate подешевели на 1% до 76,62 доллара за баррель.
Однако в конце недели цены несколько снизились после того, как китайские чиновники обратились к властям Ирана с просьбой помочь сдержать атаки хуситов в Красном море , поскольку их атаки на транспортные корабли могут затронуть интересы Китая. Впрочем, предыдущие военные действия США и Великобритании не смогли сдержать атаки хуситов, что заставляет инвесторов учитывать продолжающиеся сбои на этом маршруте.
Бензин и дизтопливо на региональных сетях АЗС дешевеют
Разблокировка границ на прошлой неделе положительно повлияла на рынки горючего и позволила трейдерам нарастить поставки. Исключением стал только четверг 25 января, когда на границе были задержки из-за сбоев в системе "Шлях".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По состоянию на пятницу 26 января оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине колеблются в коридоре 42-43 грн/л и на этой неделе (29 января - 4 февраля) имеют потенциал к росту в пределах 50 коп./л из-за роста внешних котировок. .
Однако не все эксперты согласны с тем, что бензин и дизтопливо будут расти в цене. Наращивание поставок горючего в страну и сезонно низкий спрос могут нивелировать спекулятивный фактор удорожания оптовых цен.
В розничном сегменте ситуация на топливном рынке разнонаправленна. Группа "Авиас" продолжает проводить агрессивную маркетинговую политику, продавая бензин и дизтопливо через свое приложение по цене 45,5 грн/л. Это заставляет региональные сети АЗС также снижать цены. Между тем маркетмейкеры топливного рынка (крупнейшие национальные сети АЗС) продолжают держать цены на стелах неизменными, однако несколько увеличили скидки для коммерческого транспорта. Леушкин считает, что розничный сегмент рынка пойдет вверх, в том случае, если "приватовские" АЗС прекратят свою агрессивную маркетинговую политику. Сиренко говорит, что цены на региональных АЗС на этой неделе пойдут вниз из-за конкуренции, а цены на стелах национальных сетей АЗС останутся неизменными.
Цена на автогаз может упасть до пятимесячного минимума
На оптовом рынке автогаза на прошлой неделе продолжился нисходящий тренд. Средняя цена сжиженного газа в Украине снизилась с 37 тыс. до 36 тыс. гривен на тонну. Участники рынка считают, что на этой неделе автогаз в опте продолжит падать, однако потенциал к дальнейшему снижению оптовой цены невелик. В то же время розничные цены тоже будут снижаться догоняя оптовые.
Сиренко отмечает, что снижение цен на автогаз на АЗС сдерживается сезонным падением потребления этого вида топлива, что заставляет сети увеличивать маржинальность. В то же время эксперт также считает, что цены на автогаз на АЗС будут двигаться к отметке 23 грн/л из-за высокой конкуренции на рынке сжиженного газа.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|28,99
|WOG
|54,99
|54,99
|29,08
|Socar
|56,99
|55,99
|28,99
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нефть
|48,49
|47,99
|26,59
Данные взяты из сетевых приложений.