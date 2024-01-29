Цены на бензин и дизтопливо на раздорожье, а автогаз может подешеветь

На этой неделе (29 января-4 февраля) цены на автогаз обладают потенциалом к снижению как в оптовом сегменте, так и в розницу. В то же время мнения экспертов и участников рынка расходятся по поводу того, какими будут цены на бензин и дизтопливо.

На глобальных рынках нефти есть предпосылки для роста цен. Главные факторы которые способствуют росту цен - положительные прогнозы экономического роста в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, а также меры китайских властей по стимулированию экономики.

В пятницу 26 января фьючерсы нефти эталонной марки Brent подорожали на 0,7% до 81,85 доллара/баррель, а фьючерсы нефти марки West Texas Intermediate подешевели на 1% до 76,62 доллара за баррель.

Однако в конце недели цены несколько снизились после того, как китайские чиновники обратились к властям Ирана с просьбой помочь сдержать атаки хуситов в Красном море , поскольку их атаки на транспортные корабли могут затронуть интересы Китая. Впрочем, предыдущие военные действия США и Великобритании не смогли сдержать атаки хуситов, что заставляет инвесторов учитывать продолжающиеся сбои на этом маршруте.

Бензин и дизтопливо на региональных сетях АЗС дешевеют

Разблокировка границ на прошлой неделе положительно повлияла на рынки горючего и позволила трейдерам нарастить поставки. Исключением стал только четверг 25 января, когда на границе были задержки из-за сбоев в системе "Шлях".

По состоянию на пятницу 26 января оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине колеблются в коридоре 42-43 грн/л и на этой неделе (29 января - 4 февраля) имеют потенциал к росту в пределах 50 коп./л из-за роста внешних котировок. .

В оптовом сегменте однозначно будет происходить повышение в пределах 50 коп./л на фоне роста внешних котировок. Этот рост является спекулятивным и вызван позитивной статистикой по американской экономике, которая по показателям роста опередила китайскую. Однако пока в мире нет дефицита горючего, ресурса хватит на всех, поэтому я думаю, что восходящий тренд на нашем рынке продержится не дольше двух недель” Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Однако не все эксперты согласны с тем, что бензин и дизтопливо будут расти в цене. Наращивание поставок горючего в страну и сезонно низкий спрос могут нивелировать спекулятивный фактор удорожания оптовых цен.

"Я сомневаюсь, что на оптовом рынке нужно ожидать резких движений в цене. Предложений так много, что даже при неизменных котировках трейдеры поставляют больше, чем компания планировала закупить. Кроме того, много дешевого ресурса сейчас в пути" Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

В розничном сегменте ситуация на топливном рынке разнонаправленна. Группа "Авиас" продолжает проводить агрессивную маркетинговую политику, продавая бензин и дизтопливо через свое приложение по цене 45,5 грн/л. Это заставляет региональные сети АЗС также снижать цены. Между тем маркетмейкеры топливного рынка (крупнейшие национальные сети АЗС) продолжают держать цены на стелах неизменными, однако несколько увеличили скидки для коммерческого транспорта. Леушкин считает, что розничный сегмент рынка пойдет вверх, в том случае, если "приватовские" АЗС прекратят свою агрессивную маркетинговую политику. Сиренко говорит, что цены на региональных АЗС на этой неделе пойдут вниз из-за конкуренции, а цены на стелах национальных сетей АЗС останутся неизменными.

Цена на автогаз может упасть до пятимесячного минимума

На оптовом рынке автогаза на прошлой неделе продолжился нисходящий тренд. Средняя цена сжиженного газа в Украине снизилась с 37 тыс. до 36 тыс. гривен на тонну. Участники рынка считают, что на этой неделе автогаз в опте продолжит падать, однако потенциал к дальнейшему снижению оптовой цены невелик. В то же время розничные цены тоже будут снижаться догоняя оптовые.

“Самый дешевый ресурс с доставкой в Украине сейчас составляет около 20 гривен. При марже в 3 грн/л у автогаза есть потенциал к снижению на АЗС до 23 грн/л” Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG"

Сиренко отмечает, что снижение цен на автогаз на АЗС сдерживается сезонным падением потребления этого вида топлива, что заставляет сети увеличивать маржинальность. В то же время эксперт также считает, что цены на автогаз на АЗС будут двигаться к отметке 23 грн/л из-за высокой конкуренции на рынке сжиженного газа.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 29,08 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 48,49 47,99 26,59

Данные взяты из сетевых приложений.