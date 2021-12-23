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Газ из США не решит на данный момент вопрос энергобезопасности Украины, — Витренко
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предположил, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, но все равно это не решит вопросы энергобезопасности страны. Об этом Витренко рассказал в интервью для издания “РБК-Украина”.
По его словам, газ из США поможет Украине ограничить риски, финансовые спекуляции, рискованные операции, но не станет гарантией энергобезопасности страны.
На сегодняшний день Украина не имеет необходимую инфраструктуру для импорта LNG (сжиженный природный газ). Витренко объясняет, что физически судна с LNG не смогут зайти в Украину. Даже если подумать о поставках регазифицированного LNG из польского терминала, то все равно на данный момент он не сможет физически зайти в Украину через трубы.
"Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно расширять "узкие места", расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — подытожил глава "Нафтогаза".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что в долгосрочной перспективе Украина, возможно, сможет отказаться от импорта газа, если власти будут "делать все правильно и по уму".
Напоминаем, правительство Украины начало говорить о строительстве собственного LNG-терминала еще в 2014 году. Тогда власти рассчитывали договориться по этому вопросу с Турцией, но пока, как видим, вопрос не решается.
Тем временем Россия ожидает получить сертификацию своего газопровода "Северный поток-2", из-за запуска которого Украина может потерять транзит энергоресурса.
В декабре вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом. В Nord Stream-2 отмечают, что это делается для достижения необходимого уровня объема и давления.
При этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал "Северный поток-2" ошибкой с геополитической точки зрения. В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.