Газ из США не решит на данный момент вопрос энергобезопасности Украины, — Витренко

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предположил, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, но все равно это не решит вопросы энергобезопасности страны. Об этом Витренко рассказал в интервью для издания “РБК-Украина”.

По его словам, газ из США поможет Украине ограничить риски, финансовые спекуляции, рискованные операции, но не станет гарантией энергобезопасности страны.

"Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос", — подчеркнул Витренко.

На сегодняшний день Украина не имеет необходимую инфраструктуру для импорта LNG (сжиженный природный газ). Витренко объясняет, что физически судна с LNG не смогут зайти в Украину. Даже если подумать о поставках регазифицированного LNG из польского терминала, то все равно на данный момент он не сможет физически зайти в Украину через трубы.

"Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно расширять "узкие места", расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — подытожил глава "Нафтогаза".

Он добавил, что в долгосрочной перспективе Украина, возможно, сможет отказаться от импорта газа, если власти будут "делать все правильно и по уму".

Напоминаем, правительство Украины начало говорить о строительстве собственного LNG-терминала еще в 2014 году. Тогда власти рассчитывали договориться по этому вопросу с Турцией, но пока, как видим, вопрос не решается.

Тем временем Россия ожидает получить сертификацию своего газопровода "Северный поток-2", из-за запуска которого Украина может потерять транзит энергоресурса.

В декабре вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом. В Nord Stream-2 отмечают, что это делается для достижения необходимого уровня объема и давления.

При этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал "Северный поток-2" ошибкой с геополитической точки зрения. В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.