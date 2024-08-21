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Графіків відключень світла вдасться уникнути вже наступного тижня: названо умову
У разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.
Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
В "Укренерго" дали прогноз на наступний тиждень
"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - зазначив Кудрицький.
Він прогнозує, що вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – переконаний Кудрицький.
Графіки відключень на 21 серпня
Сьогодні, 21 серпня, у вечірні години будуть застосовані графіки відключень електроенергії.
Відключення проходитимуть за наступним графіком:
- З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.
- З 18:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
- В інші години електропостачання буде здійснюватися без обмежень.
Світло знову відключають: до чого готуватись споживачам
Майже три тижні українці прожили без відключень електроенергії, проте 19 серпня графіки відключень повернулись в буденне життя. Головною причиною обмежень енергетики називають спеку, що спричинила різке зростання споживання та дефіцит в енергосистемі.
Наразі дефіцит в енергосистемі становить 1 ГВт, тож світло вимикатимуть не більше ніж 4 години всіх абонентів у всіх чергах. Експерти прогнозують, що такий дефіцит в енергосистемі тимчасовий і світло припинять вимикати вже на вихідних.
Але з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.