Графіків відключень світла вдасться уникнути вже наступного тижня: названо умову

У разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

В "Укренерго" дали прогноз на наступний тиждень

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - зазначив Кудрицький.

Він прогнозує, що вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

"В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – переконаний Кудрицький.

Графіки відключень на 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, у вечірні години будуть застосовані графіки відключень електроенергії.

Відключення проходитимуть за наступним графіком:

З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень .

. З 18:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

одночасно. В інші години електропостачання буде здійснюватися без обмежень.

Світло знову відключають: до чого готуватись споживачам

Майже три тижні українці прожили без відключень електроенергії, проте 19 серпня графіки відключень повернулись в буденне життя . Головною причиною обмежень енергетики називають спеку, що спричинила різке зростання споживання та дефіцит в енергосистемі.

Наразі дефіцит в енергосистемі становить 1 ГВт, тож світло вимикатимуть не більше ніж 4 години всіх абонентів у всіх чергах. Експерти прогнозують, що такий дефіцит в енергосистемі тимчасовий і світло припинять вимикати вже на вихідних.

Але з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.