Світло знову відключають: до чого готуватись споживачам

Майже три тижні українці прожили без відключень електроенергії, проте 19 серпня графіки відключень повернулись в буденне життя українців . Головною причиною обмежень енергетики називають спеку, що спричинила різке зростання споживання та дефіцит в енергосистемі. Втім віялові відключення будуть недовгими й уже за тиждень відключення мають припинитися вже до початку наступного опалювального сезону.

З початком холодів графіки відновляться. Відновлення пошкоджених електростанцій, а також заходи уряду щодо стимулювання розбудови розподіленої генерації можуть значно скоротити тривалість відключень в холодну пору року. Експерти покращили прогноз на зиму та вважають, що можна буде уникнути похмурих сценаріїв за якими взимку світла не буде пів доби. Проте нормального безперервного постачання очікувати не варто.

За тиждень має стати краще

Керівниця напрямку операційної та регуляторної діяльності компанії “Українські розподільні мережі” Ірина Дмитроца розповіла, що з 19 серпня “Укренерго” наказало усім регіонам застосувати одну чергу відключень з 17:30 по 21:30.Енергетики закликають населення і бізнес економно використовувати електроенергію на цьому тижні.

Вже з кінця тижня, з п’ятниці, очікуємо зниження температури — буде менш ніж 30° C, зменшиться і споживання. Тож, можна прогнозувати, що вихідними, коли споживання завжди менше, і наступного тижня, коли за прогнозами погоди не буде спеки, графіки відключень застосовуватися в Україні не будуть Ірина Дмитроца Керівниця напрямку операційної та регуляторної діяльності компанії “Українські розподільні мережі”

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що дефіцит в енергосистемі становить 1 ГВт, тож світло вимикатимуть не більше ніж 4 години всіх абонентів у всіх чергах. Експерт погоджується, що такий дефіцит в енергосистемі тимчасовий і світло припинять вимикати вже на вихідних.

За словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка спекотна погода, також обмежила можливості імпортувати електроенергію з Європи оскільки європейські постачальники та генерація першочергово закривають власні потреби. За даними “Укренерго”, 19 серпня Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. В окремі години максимальна потужність становила 1234 МВт при максимальній встановленій потужності в 1,7 ГВт.

Потреби ж України в електроенергії зростають значно. За свідченнями "Укренерго", споживання сьогодні о 9:30 ранку було на 2,5% більшим за п’ятничне, а це був тільки ранок. Якщо погода нормалізується, з’явиться більше можливостей забезпечити країну електроенергією Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno

Колишня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець зауважує, що на наступному тижні крім зниження температури міцності енергосистемі додасть вивід з ремонту одного енергоблока АЕС на, тож в роботі будуть вже 8 атомних блоків.

Що чекати восени

На думку експертів, восени країна проживе без відключень до середини жовтня — початку листопада. Подальша ситуація залежатиме від спроможності енергетиків відновити пошкоджену генерацію, подальших масованих атак на об’єкти енергетики та спроможності української ППО ці об’єкти захистити.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця цього року Україна зможе додатково відновити 3 ГВт пошкодженої генерації, за умови що на це виділять необхідні кошти. Також завдяки допомозі партнерів в Україні вже працюють газоспалювальні установки, які забезпечують розподілену генерацію і таким чином підтримують енергосистему.

Експерти зазначають, що заява міністра є досить реалістичною. За словами аналітикині консалтингової компанії ExPro Electricity Дар’ї Орлової заява міністра базується на попередніх планах, які були раніше озвучені енергокомпаніями. Так, виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що до жовтня компанія планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів у березні. Ще 1 ГВт пошкоджених потужностей планує до зими відновити “Укргідроенерго”.

Відновлення 3 ГВт буде досить відчутно взимку, оскільки це теплова і гідрогенерація, яка використовується для покриття вечірніх піків, коли дефіцит найбільший. Якщо вересень-жовтень ми можемо пройти взагалі без відключень, то взимку відключення повернуться. Якщо вдасться відновити ці 3 ГВт потужностей відключення будуть менш тривалими як були у липні Дар'я Орлова Аналітик консалтингової компанії ExPro Electricity

Омельченко також вважає, що відновити 3 ГВт до кінця року цілком ймовірно. Тож загалом вдасться відновити майже третину від зруйнованих 9,7 ГВт потужностей. Дані щодо загального обсягу встановленої потужності є закритими через війну, але за оцінкою ЗМІ, потужність генерації знизилась з 50 ГВт до менш ніж 20 ГВт за час повномасштабної війни.

Буславець каже, що взимку дефіцит може скласти від 2,5 до 4 ГВт при температурі від 0° C до -10°. За розрахунками Омельченко, під час зимових морозів в пікові години можуть відключати 2-3 черги споживачів, якщо не буде потужних уражень ключових електростанцій.

Таким чином, експерти покращили прогноз на зиму. Так, відключень не уникнути. Але якщо енергетики виконають заплановані ремонти, країна переживе зиму значно легше ніж очікувалось, а відключення будуть менш тривалими ніж були під час липневої спеки. Проте фактор нових російських атак та нових руйнувань об’єктів енергетики передбачити неможливо, тож громадянам та бізнесу не буде зайвим подбати про власну енергонезалежність.