Свет снова отключают: к чему готовиться потребителям

Почти три недели украинцы прожили без отключений электроэнергии, однако 19 августа графики отключений вернулись в повседневную жизнь украинцев . Главной причиной ограничений энергетики называют жару, повлекшую резкий рост потребления и дефицит в энергосистеме. Впрочем, веерные отключения будут недолгими и уже через неделю отключения должны прекратиться уже до начала следующего отопительного сезона.

С началом холодов графики возобновятся. Восстановление поврежденных электростанций, а также меры правительства по стимулированию развития распределенной генерации могут значительно сократить продолжительность отключений в холодное время года. Эксперты улучшили прогноз на зиму и считают, что можно будет избежать мрачных сценариев, по которым зимой света не будет половину суток. Однако нормального непрерывного снабжения ожидать тоже не стоит.

Через неделю должно стать лучше

Руководитель направления операционной и регуляторной деятельности компании "Украинские распределительные сети" Ирина Дмитроца рассказала, что с 19 августа "Укрэнерго" приказало всем регионам применить одну очередь отключений с 17:30 по 21:30. Энергетики призывают население и бизнес экономно использовать электроэнергию на этой неделе.

Уже с конца недели, с пятницы, ожидаем снижение температуры — будет меньше 30° C, уменьшится и потребление. Можно прогнозировать, что на выходных, когда потребление всегда меньше, и на следующей неделе, когда по прогнозам погоды не будет жары, графики отключений в Украине применятся не будут Ирина Дмитроца Руководитель направления операционной и регуляторной деятельности компании "Украинские распределительные сети"

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что дефицит в энергосистеме составляет 1 ГВт, поэтому свет будут выключать не более 4 часов всех абонентов во всех очередях. Эксперт соглашается, что такой дефицит в энергосистеме временный и свет прекратят выключать уже в выходные.

По словам генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, жаркая погода также ограничила возможность импортировать электроэнергию из Европы, поскольку европейские поставщики и генерация в первую очередь закрывают собственные потребности. По данным "Укрэнерго", 19 августа Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. В отдельные часы наибольшая мощность составляла 1234 МВт при максимальной установленной мощности в 1,7 ГВт.

Потребности Украины в электроэнергии растут значительно. По свидетельствам "Укрэнерго", потребление сегодня в 9:30 утра было на 2,5% больше пятничного, а это было только утро. Если погода нормализуется, появится больше возможностей обеспечить страну электроэнергией Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno

Бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец отмечает, что на следующей неделе помимо снижения температуры прочности энергосистеме добавит вывод по ремонту одного энергоблока АЭС, поэтому в работе будут уже 8 атомных блоков.

Что ждать осенью

По мнению экспертов, осенью страна проживет без отключений до середины октября – начала ноября. Дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности энергетиков восстановить поврежденную генерацию, последующих массированных атак на объекты энергетики и возможности украинской ПВО эти объекты защитить.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что до конца этого года Украина сможет дополнительно восстановить 3 ГВт поврежденной генерации, при условии, что на это выделят необходимые средства. Также благодаря помощи партнеров в Украине уже работают газосжигающие установки, которые обеспечивают распределенную генерацию и таким образом поддерживают энергосистему.

Эксперты отмечают, что заявление министра достаточно реалистично. По словам аналитики консалтинговой компании ExPro Electricity Дарьи Орловой заявление министра базируется на предварительных планах, которые были ранее озвучены энергокомпаниями. Так, исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что к октябрю компания планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов в марте. Еще 1 ГВт поврежденных мощностей планирует к зиме восстановить "Укргидроэнерго".

Восстановление 3 ГВт будет достаточно ощутимо зимой, поскольку это тепловая и гидрогенерация, которая используется для покрытия вечерних пиков, когда дефицит наибольший. Если в сентябре-октябре мы можем пройти вообще без отключений, то зимой отключения вернутся. Если удастся восстановить эти 3 ГВт, мощности отключения будут менее длительными, чем были в июле Дарья Орлова Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity

Омельченко также считает, что восстановить 3 ГВт до конца года вполне возможно. В общем, удастся восстановить почти треть от разрушенных 9,7 ГВт мощностей. Данные об общем объеме установленной мощности закрыты из-за войны, но по оценке СМИ, мощность генерации снизилась с 50 ГВт до менее чем 20 ГВт за время полномасштабной войны.

Буславец говорит, что зимой дефицит может составить от 2,5 до 4 ГВт при температуре от 0° C до -10°. По расчетам Омельченко, в зимние морозы в пиковые часы могут отключать 2-3 очереди потребителей, если не будет мощных поражений ключевых электростанций.

Таким образом, эксперты улучшили прогноз на зиму. Да, отключений не избежать. Но если энергетики выполнят запланированные ремонты, страна переживет зиму значительно легче, чем ожидалось, а отключения будут менее длительными, чем были во время июльской жары. Однако фактор новых российских атак и новых разрушений объектов энергетики предусмотреть невозможно, так что гражданам и бизнесу не будет лишним позаботиться о собственной энергонезависимости.