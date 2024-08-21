Графиков отключений света удастся избежать на следующей неделе: названо условие

При отсутствии форс-мажоров – уже на следующей неделе в Украине, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В "Укрэнерго" дали прогноз на следующую неделю

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) – будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений", – отметил Кудрицкий.

Он прогнозирует, что уже на следующей неделе в Украине, возможно, удастся избежать отключений электроэнергии.

"В конце недели мы ожидаем, что определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях — позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", — убежден Кудрицкий.

Графики отключений на 21 августа

Сегодня, 21 августа, в вечерние часы будут использованы графики отключений электроэнергии.

Отключения будут проходить по следующему графику:

С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений .

. С 18:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

одновременно. В другие часы электроснабжение будет производиться без ограничений.

Свет снова отключают: к чему готовиться потребителям

Почти три недели украинцы прожили без отключений электроэнергии, однако 19 августа графики отключений вернулись в повседневную жизнь . Главной причиной ограничений энергетики называют жару, повлекшую резкий рост потребления и дефицит в энергосистеме.

Дефицит в энергосистеме составляет 1 ГВт, поэтому свет будут выключать не более 4 часов всех абонентов во всех очередях. Эксперты прогнозируют, что такой дефицит в энергосистеме временный, и свет прекратят выключать уже в выходные.

Но с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.