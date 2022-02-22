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Энергетика
Дата публикации

Из-за обстрела боевиками "ДНР" около 200 домов в Новолуганском остались без газа

газовая служба
Газовая служба. Фото: газовая служба

После обстрела поселка Новолуганское в Донецкой области, который произошел 21 февраля, ПАО "Донецкоблгаз" было вынуждено приостановить подачу газа для около 200 домохозяйств из-за многочисленных повреждений наземных газопроводов низкого давления, сообщает пресс-служба компании.

Для того чтобы локализовать аварию, сотрудникам газовой службы пришлось перекрыть задвижки. Это было сделано вечером в понедельник, 21 февраля.

В компании отмечают, что поврежденные газопроводы и вводы в частные домохозяйства нуждаются в дополнительном обследовании. После этого сотрудники "Донецкоблгаза" приступят к проведению ремонтных работ.

При обстреле никто из работников газовой компании не пострадал.

Напомним, что с 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Из-за регулярных обстрелов оккупантами КПВВ "Счастье" приостановили его работу — такое решение принято на время, пока будет существовать угроза.

Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света.

В штабе Операции объединенных сил также сообщили, что боевики "ЛНР" открыли огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных.

Автор:
Сергей Горелов