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Через обстріл бойовиками "ДНР" близько 200 будинків у Новолуганському залишилися без газу
Після обстрілу селища Новолуганське на Донеччині, яке сталося 21 лютого, ПАТ "Донецькоблгаз" було змушене призупинити подачу газу для близько 200 домогосподарств через численні пошкодження наземних газопроводів низького тиску, повідомляє прес-служба компанії.
Щоб локалізувати аварію, співробітникам газової служби довелося перекрити засувки. Це було зроблено увечері у понеділок, 21 лютого.
У компанії зазначають, що пошкоджені газопроводи та введення в приватні домогосподарства потребують додаткового обстеження. Після цього співробітники "Донецькоблгазу" розпочнуть проведення ремонтних робіт.
Під час обстрілу ніхто з працівників газової компанії не постраждав.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що з 17 лютого на Донеччині загострилася ситуація. Через регулярні обстріли окупантами КПВВ "Щастя" призупинив роботу — таке рішення ухвалено на час, доки буде загроза.
Луганську ТЕС зупинено через обстріл території біля міста Щастя в Луганській області. Також раніше внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач та ділянку тепломережі, через що мешканці Щастя залишилися без води, тепла та світла.
У штабі Операції об'єднаних сил також повідомили, що бойовики "ЛНР" відкрили вогонь із важкого озброєння з підконтрольного їм Луганську з метою звинуватити українських військових.