Новый глава "Гарантированного покупателя" уволился после двух недель работы и скандала с "зелеными" выплатами ДТЭК

Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет министров заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщается на сайте "ГарПока".

Улида был назначен исполняющим обязанности директора этого предприятия 15 ноября. Перед этим 13 ноября был уволен с этой должности Константин Петриковец после того, как 12 ноября "ГарПок" перечислил из 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Именно эту причину назвал сам Петриковец, заявивший об отказе выполнять незаконные указания правительства отсрочить эти выплаты и составить график расчетов с ними, в то время как закон предусматривает пропорциональный подход ко всем энергопроизводителям. Он также заявил о готовности предоставить правоохранителям доказательства такого давления со стороны Кабмина.

Министерство энергетики и Кабмин объяснили решение непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба государству во время нахождения Петриковца в должности главы "ГарПока".

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") также рассказал, что предприятие в этот период было участником ценовых сговоров на проводимых им аукционах по продаже электроэнергии.

16 ноября "ГарПок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн по просьбе Улиды был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.

По мнению ДТЭК, искусственная задержка на счетах Ощадбанка и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеют признаки злоупотребления служебным положением должностными лицами "ГарПока", Ощадбанка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие распоряжения.

"ДТЭК ВИЭ" потребовала выплатить ей все причитающиеся деньги, подчерекнув, что дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес.