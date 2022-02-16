Резкое повышение ренты на газ остановит инвестиции и вынудит Украину ежегодно импортировать еще 1 млрд кубометров — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация выступает против принятия любого из двух предложенных законопроектов, предусматривающих введение зависимости рентной платы за добычу природного газа от цен на него на рынке, что означает радикальное ее повышение при высокой стоимости топлива.

Как говорится в сообщении ассоциации, она опасается, что такое решение приведет к остановке инвестиций в отрасль и необходимости дополнительных значительных закупок импортного газа Украиной.

В ЕБА указывают, что с 2010 года, налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз. Так, после удвоения ставок ренты с 28% до 55% в 2014 году в течение трех последующих лет добыча газа снизилась на 50%, а более 2500 человек потеряли свои рабочие места.

"Поэтому, вероятно, в случае принятия новых повышенных ставок ренты следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которого ежегодно только растет, что потребует от правительства поиска новых путей для импорта газа", — отмечается в сообщении.

Рост же максимальной кумулятивной доли налогов в цене добываемого газа до 75% для неглубоких скважин и до 64% для глубоких скважин, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала вызовет снижение капитальных издержек.

"В результате Украина будет вынуждена снова импортировать минимум 3 млрд кубометров газа в течение трех лет, что обойдется по текущим ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок", — резюмируют в ЕБА.

По мнению ассоциации, очевидным является то, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, "усиливая позиции страны-агрессора", поскольку львиная доля импорта газа из стран Евросоюза, по сути, является реэкспортом российского газа.

Напомним, что 9 февраля председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев внес законопроект №7038, которым предложил дифференцировать ставку налогообложения добычи газа в зависимости от текущей рыночной цены топлива.

В частности, он хочет внедрить пять ставок на уровне от 29% до 69% (с шагом в 10 пунктов при росте цены газа на каждые 200 долларов за тысячу кубометров) для старых скважин до 5 км и пять ставок от 14% до 44% (с аналогичной зависимостью) для более глубоких скважин. Сейчас действуют фиксированные ставки на уровне 29% и 14% соответственно.

Для новых же скважин нардеп предлагает устанавливать ренту в точно такой же зависимости от цены продажи топлива: для скважин глубиной до 5 км — между 12% и 52%, а для более глубоких — между 6% и 46%.

11 февраля альтернативный законопроект №7038-1 был внесен уже Кабинетом министров, но со ставками ренты от 29% до 74% для старых скважин до 5 км и от 14% до 59% для более глубоких. Для новых скважин до 5 км предлагается установить их на уровне от 12% до 67%, а для более глубоких — от 6% до 53%.

При этом правительство хочет ввести большую дифференциацию ставок налогообложения добычи газа, чем Гетманцев: одиннадцать уровней (против пяти) с установлением максимальных ставок при цене газа выше 1000 долларов за тысячу кубометров (против 800 долларов в законопроекте Гетманцева).

В отличие от депутатского проекта закона правительственный в случае принятия вступит в силу уже с марта, а не с апреля. Более того, законопроект Кабмина не предусматривает временного сохранения текущих условий налогообложения для новых скважин, которое Гетманцев предлагает ввести до 1 января 2023 года.

В то же время оба документа предусматривают смену методики вычисления стоимости добытого газа, который облагается рентой: вместо привязки к таможенной стоимости импортировавшегося в Украину газа она сможет оказаться привязанной к биржевой стоимости газа на европейских хабах, если последняя за соответствующий период окажется больше. Как отмечает ЕБА, оба законопроекта Рада намерена рассмотреть уже 17 февраля.