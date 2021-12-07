S&P понизило рейтинг компании Ахметова из-за скандала с невыплатой "зеленых" 3 млрд грн

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг эмитента для компании "ДТЭК Возобновляемые источники энергии" с уровня B- до уровня CCC+. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за производимую "зеленую" электроэнергию", — отмечается в нем.

В компании Рината Ахметова указывают, что S&P констатировало, что хотя законодательство Украины предусматривает пропорциональное распределение средств среди всех производителей электроэнергии из возобновляемых источников, ДТЭК ВИЭ стала единственной компанией, не получившей оплату.

"Компания еще не получила 97 млн долларов (3 млрд грн) исторической задолженности, которую предполагалось погасить средствами, полученными от недавнего выпуска еврооблигаций "Укрэнерго" на сумму 825 млн долларов. Мы видим повышенные риски для взыскания этой дебиторской задолженности из-за энергетического кризиса в Украине и недавних заявлений президента Украины, поэтому мы снижаем рейтинг ДТЭК ВИЭ с B- до CCC+", — цитирует ДТЭК позицию S&P.

Комментируя решение рейтингового агентства, гендиректор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис выразил убеждение, что такое проявление дискриминации по выплате долга ВИЭ-производителям дает негативные сигналы об имеющихся высоких рисках инвестирования в украинскую экономику.

"Украине будет сложно восстановить доверие международных инвесторов. И, что более критично, этот скандал негативно повлияет на дальнейшее развитие сектора возобновляемых источников энергии, который является ключевым в процессе декарбонизации экономики Украины", — отметил он.

В ДТЭК подчеркивают, что считают решение госпредприятия "Гарантированный покупатель" о невыплате задолженности заведомо политическим и прямо противоречащим всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Компания принимает все возможные юридические меры по защите своих прав и законных интересов как на национальном уровне, так и в соответствующих международных организациях", — добавили в структуре Ахметова.

Напомним, что 12 ноября "ГарПок" перечислил 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета в Ощадбанке 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Однако 13 ноября был уволен глава ГП Константин Петриковец, а вместо него 15 ноября назначен Вадим Улида. На следующий день "ГарПок" заявил, что по его просьбе 3,04 млрд грн были перечислены обратно на счета госпредприятия, хотя остальные 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии.

Оказалось, что эти 3,04 млрд грн предназначались ДТЭК ВИЭ. Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.

По мнению ДТЭК, искусственная задержка на счетах Ощадбанка и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеют признаки злоупотребления служебным положением должностными лицами "ГарПока", Ощадбанка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие распоряжения.

ДТЭК ВИЭ потребовала выплатить ей все причитающиеся деньги, подчеркнув, что дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес.

30 ноября "ГарПок" сообщил, что Улида, распорядившийся не выплачивать ДТЭК 3 млрд грн, подал в Кабинет министров заявление об увольнении по собственному желанию.