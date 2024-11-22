У Держенергонагляді розповіли, скільки котелень включено в роботу

У регіонах активно триває підключення теплопостачання об’єктам соціальної інфраструктури та житловому фонду. Станом на ранок 22 листопада в Україні включено в роботу 84% котелень від загальної кількості в країні.

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Про це повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) із посиланням на інформацію Київської міської та обласних державних адміністрацій.

Зазначається, що подача тепла здійснюється для 91 % житлових будинків, а також понад 94 % соціально-важливих об'єктів (заклади охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти).

Як наголошують у відомстві, наразі повністю завершено підключення теплопостачання споживачам у 12 областях.

У решті областей цей процес триває під контролем органів місцевого самоврядування.

У Держенергонагляді повідомляють, що водночас залишається складною ситуація з початком опалювального періоду в деяких населених пунктах на прифронтових територіях, зокрема, внаслідок погіршення безпекової ситуації та значних руйнувань критичної інфраструктури у місті Покровськ на Донеччині та у селищі Слобожанське на Харківщині.

Зауважимо, 1 листопада, всі регіони України офіційно розпочали опалювальний сезон.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконує, що на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

Крім того, при формуванні запасів також врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації.

Додамо, протягом минулого опалювального сезону 2023/2024 Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, і цього року очікується такий же рівень споживання. За даними МВФ, Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.