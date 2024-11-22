В Госэнергонадзоре рассказали, сколько котельных включено в работу

В регионах активно идет подключение теплоснабжения объектам социальной инфраструктуры и жилищному фонду. На утро 22 ноября в Украине включено в работу 84% котельных от общего количества в стране.

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Об этом сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) со ссылкой на информацию Киевской городской и областной государственной администрации.

Отмечается, что подача тепла осуществляется для 91% жилых домов, а также более 94% социально важных объектов (учреждения, здравоохранения, дошкольного и школьного образования).

Как отмечают в ведомстве, полностью завершено подключение теплоснабжения потребителям в 12 областях.

В остальных областях этот процесс продолжается под контролем органов местного самоуправления.

В Госэнергонадзоре сообщают, что в то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, вследствие ухудшения ситуации безопасности и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское Харьковской области.

Отметим, 1 ноября все регионы Украины официально начали отопительный сезон.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль убеждает, что на грядущую зиму у Украины достаточно собственных энергетических ресурсов. По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

Кроме того, при формировании запасов также учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации.

Добавим, за прошедший отопительный сезон 2023/2024 Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, и в этом году ожидается такой же уровень потребления. По данным МВФ, Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления во время отопительного сезона 2024/25 года.