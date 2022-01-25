Во всем Кыргызстане отключали электричество, пострадали также Казахстан и Узбекистан

По всему энергокольцу Центральной Азии произошел сбой электроснабжения. Об этом сообщил Telegram-канал Orda.kz. Отключения электричества произошли в Шимкенте, Таразе, Туркестанской области Казахстана, а также в столице Узбекистана Ташкенте. Кыргызстан полностью остался без света.

Во вторник, 25 января, в Казахстане и Узбекистане произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Причиной этого энергокомпании называют крупные аварии.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Кыргызстане, который полностью остался без электроснабжения. В результате из-за отключения света аэропорт "Манас" перешел на автономное энергообеспечение. Затем свет появился, но нестабильная подача электричества наблюдалась по всем регионам. Власти Киргизии приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии.

Сбой объясняют системным погашением в энергосистеме Центральной Азии из-за сработавшей автоматики. В Казахстане сбой назвали "аварийным дисбалансом", созданным энергосистемой Центральной Азии.

В этот же день в связи с отключением двух энергоблоков АЭС Украина запросила аварийную помощь электроэнергией у Беларуси. В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" сообщают, что 25 января в 04:22 1-й энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Нарушений условий безопасной эксплуатации нет, как и радиационных изменений, негативных последствий для безопасности АЭС, персонала и окружающей среды.

В конце 2021 года Украина в рамках аварийной помощи экспортировала 945 МВт-ч электроэнергии в Польшу. Для оказания аварийной помощи блок №7 Добротворской ТЭС был перефиксирован на ВЛ 220 кВ Добротворская ТЭС — Замость.