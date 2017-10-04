5 важных нюансов в договорах страхования ответственности экспедиторов

Страхование ответственности экспедиторов, в отличие от привычных полисов страхования объектов недвижимости, товарных запасов, оборудования, грузов, транспорта или даже других видов ответственности, менее распространенный и более специфический видом страхового покрытия.

На украинском рынке существует довольно ограниченный выбор страховых компаний, готовых брать на себя риски, связанные с возмещением убытков экспедиторов. При этом каждый отдельный потенциальный экспедитор-страхователь неизменно попадает под тщательное рассмотрение служб страховщика на предмет имеющейся истории страховых случаев в прошлом. Этому есть довольно логичное объяснение — высокий уровень убыточности по данному виду продукта.

Согласно статистике, в зависимости от страховщика, убыточность (соотношение между собранными премиями по договорам страхования ответственности экспедиторов и суммой выплаченных по ним же возмещений) колеблется в рамках 80-95 %. Некоторые страховые компании вынуждены вовсе отказаться от страхования экспедиторов, в то время как другие все же способны перекрыть высокий уровень выплат по убыткам за счет внушительных премий по страхованию грузов.

Учитывая вышесказанное, не удивительно, что и договоры страхования существенно отличаются у разных страховщиков. Поэтому при выборе страхового партнера обязательно рекомендуем вычитывать, в первую очередь, условия полисов, а не ориентироваться исключительно на предложенную цену.

Что стоит учесть при сравнении ключевых параметров договоров страхования

"Все" или поименованные риски. Так же, как и в страховании имущества, ответственность экспедитора может покрываться договором страхования как в целом (за исключением перечня конкретных случаев в договоре), так и быть ограниченной определенным перечнем событий, как например, ДТП, пожар, кража со взломом и др. Разумеется, так называемый "all risks" полис предпочтителен в контексте объема покрытия. Привязка к вине водителя. Это один из наиболее распространенных камней преткновения. В некоторых договорах этот момент прописан четко, в других же — нет. Имеется в виду, что если водитель попал в ДТП, повлекшее за собой повреждение перевозимых ценностей, совсем не обязательно, что страховая компания будет обязана покрыть ущерб по умолчанию. Иногда страховым считается только случай, когда авария произошла именно по вине водителя перевозчика. Поэтому данный аспект важно дополнительно проговорить со страховщиком и отобразить согласованную версию в договоре. Кража во время движения транспортного средства. У всех страховщиков общим является то, что страховым случаем считается только пропажа перевозимого груза со следами взлома транспортного средства. Т.е. если в пункт назначение прибывает опустошенная фура с целехонькими пломбами, то на получение страхового возмещения рассчитывать не стоит. В 99 % случаев пропажа происходит из-за мошенничества или сговора с водителем перевозчика. А это — строгое исключение по договору. Другой вопрос, все ли страховщики готовы покрывать кражу со взломом на ходу транспортного средства. На самом деле, далеко не все. Многие ограничивают свою ответственность случаями кражи во время стоянки авто. Более того, требования к длительности остановки и самому месту стоянки часто четко определены условиями договора и должны, соответственно, выполняться. Требования к страховому покрытию перевозчиков. Стоит отметить, что некоторые страховые компании устанавливают повышенный уровень франшизы (части убытка, которую оплачивает сама компания-страхователь), если перевозчик не имеет собственного договора страхования ответственности на определенный лимит. Поэтому стоит быть внимательным, дабы не пропустить подобного требования в тексте договора и, если он приемлем, выстраивать соответственную политику в отношениях с перевозчиками. Возраст транспортных средств. Речь идет о том, что большинство страховщиков все же вводят понятные ограничения на граничный возраст транспортных средств, перевозки которыми подпадают под покрытие договором страхования. Другое дело, что каждая страховая компания имеет свое собственное понимание допустимых пределов, и часто они отличаются между собой. Если же в автопарках постоянно привлекаемых перевозчиков только единицы "неподходящих" авто, то, скорее всего, в виде исключения о распространении на них страхового покрытия можно договориться со страховой компанией.

Напоследок отмечу, что открытость в переговорах на этапе согласования условий страхования, а также внимательное изучение и внесение необходимых правок в текст договора страхования — это верный путь к тому, чтобы при урегулировании страховых случаев избежать недопонимания, а получить выплату в полном объеме.