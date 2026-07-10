Отказ от сырья и $85 млрд дохода: в Украине презентовали Экспортную стратегию к 2030 году

Украина планирует радикально изменить структуру своей экономики, отказавшись от сырьевой модели в интересах товаров с высокой добавленной стоимостью. Ключевым ориентиром определено наращивание объемов экспорта товаров и услуг до 85 миллиардов долларов, что должно составлять треть ВВП страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что новая стратегия - четкая дорожная карта торговли с миром. Наращивание переработки и производства высокотехнологичных товаров позволит не только увеличить доходы государства, но создать новые рабочие места и эффективно преодолевать текущие экспортные ограничения.

Этапы реализации и трансформация структуры экспорта

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, стратегический план действий разработан при тесной поддержке международных партнеров для интеграции украинских производителей в глобальные цепи добавленной стоимости и углубления сближения с ЕС. Документ предусматривает, что к 2030 году доля экспорта услуг вырастет до 25%, в то время как доля сырья и товаров с низкой степенью переработки сократится до 59%.

Реализация заложенного плана действий будет проходить в два ключевых этапа:

Первый этап (2026-2028 годы): акцент будет сделан на масштабной цифровизации, регуляторных изменениях и активном привлечении инвестиций. Промежуточной целью на 2028 год определено достижение объема экспорта на уровне 80 миллиардов долларов, а его доля в ВВП должна составлять не менее 31,2%.

Второй этап (2029-2030 годы): предполагает полное углубление интеграции в единый рынок ЕС, привлечение крупных транснациональных корпораций и развертывание сети официальных торговых представительств Украины за рубежом.

Инструменты поддержки малого бизнеса и логистика

Особое внимание в документе уделено малому и среднему бизнесу. Для мелких производителей запускаются грантовые программы доэкспортной подготовки, а международная донорская помощь будет координироваться через единственное окно Export Alliance.

Кроме того, заработает онлайн-платформа "Торговая защита Украины" и электронный кабинет экспортера. Отраслевые ассоциации смогут получить до 10 миллиардов гривен компенсации за организацию коллективных национальных стендов на международных выставках под зонтичным брендом "Made in Ukraine". Для улучшения управления в каждой ОГА появятся уполномоченные по экспорту, которые разработают индивидуальные региональные планы внешнеэкономической деятельности.

Важным блоком стратегии стало развитие экспортной логистики. В частности, планируется запуск регулярных грузовых перевозок на базе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" для консолидации грузов в дунайских портах с последующей доставкой в крупные морские порты. Также запланирована реформа системы железнодорожного тарифообразования по рыночной модели Евросоюза. Мониторинг выполнения плана будет проводиться каждые шесть месяцев, а первый ежегодный отчет Кабмин рассмотрит до 1 февраля 2027 года.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил новую экспортную стратегию еще в начале июня. Этот стратегический документ был принят для определения ключевых направлений развития внешней торговли в условиях восстановления и углубления европейской интеграции, а главной целью чиновники назвали повышение устойчивости украинской экономики и постепенное отвержение сырьевого экспорта.